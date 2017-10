En comparant Mohammed Merah et un poilu de 14-18, un universitaire provoque un tollé sur Twitter

Dans une tribune publiée le 4 octobre dans Libération, un directeur de recherches au CNRS fait un parallèle entre le terroriste Mohammed Merah et un soldat ayant défendu la France durant la guerre de 14-18. Sur Twitter, les critiques fusent.

Une tribune publiée dans Libération le 4 octobre a beaucoup agacé sur Twitter. Ecrite par Nicolas Mariot, historien et directeur de recherches au CNRS, la tribune a provoqué l'indignation de plusieurs personnalités politiques et médiatiques, ainsi que de nombreux internautes.

En cause : une comparaison établie par l'universitaire entre Mohammed Merah, le tueur de Toulouse et Montauban, et un poilu de la Première Guerre mondiale prénommé Robert Hertz. Le premier, terroriste, a assassiné des enfants et des militaires avant d'être abattu par le Raid en mars 2012, le second, anthropologue et sous-officier du début du XXe siècle, s'est porté volontaire pour se battre en première ligne pour la France. L'auteur trouve des similitudes dans le comportement des deux personnages, en se basant sur leur certitude d'une mort proche et inévitable pour un idéal.

«[Quel rapport] entre l’assassin antisémite des enfants d’Ozar Hatorah et le sergent abattu par les mitrailleuses en conduisant ses hommes dans un de ces assauts perdus d’avance, si typiques de la Grande Guerre ? A coup sûr, pas grand-chose, sinon l’insidieuse petite musique d’un sacrifice porté en famille», écrit Nicolas Mariot.

Un parallèle qui a «choqué» le président de Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan. «Merah a tué des Français, le poilu Robert Hertz est mort pour la France !», s'est indigné le député souverainiste.

Choqué par l'article de Nicolas Mariot : Merah a tué des Français, le poilu Robert Hertz est mort pour la France ! https://t.co/deUfMF2UUK — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 5 octobre 2017

Le maire adjoint de Versailles (divers droite) François-Xavier Bellamy a, de même, considéré que l'article publié dans Libération était «à pleurer de rage» – d'autant plus que le poilu en question était juif, et le tueur de Montauban, antisémite, le terroriste ayant ciblé une école juive.

Dans #Libé, on compare un poilu juif mort par amour de la France, à la haine antisémite de Merah. A pleurer de rage. https://t.co/VktTetxlp4pic.twitter.com/DuHu9JJ4Px — Fx Bellamy (@fxbellamy) 5 octobre 2017

A gauche, le conseiller départemental socialiste de l'Essonne et ex-frondeur du quinquennat Hollande, Jérôme Guedj, a conspué le «"toutsevautisme" ambiant et ce confusionnisme généralisé» dont ce texte serait une expression particulièrement «vicelarde».

Bon là, c'est au-dessus de mes forces... Dans ce "toutsevautisme" ambiant et ce confusionnisme généralisé, rarement vu aussi vicelard https://t.co/LoMnodtHch — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) 5 octobre 2017

Similairement, pour Julien Rochedy, ancien membre du Front national et ex-président du Front national de la jeunesse, cette comparaison est «absolument insupportable».

‼️ Scandaleuse comparaison entre un soldat Francais de 1914 et Mohammed Merah. C'est absolument insupportable. https://t.co/woDdEZqqOk — Julien Rochedy (@JRochedy) 5 octobre 2017

Le journaliste de Radio Classique Michel Grossiord trouve lui aussi inacceptable ce parallèle entre la radicalisation islamiste de Merah et l'engagement patriotique de Robert Hertz.

Un «historien» fait (Libé) un parallèle entre la radicalisation islamiste de Merah & celle patriotique d’un poilu juif mort pour la France 😡 — Michel Grossiord (@MGrossiord) 5 octobre 2017

Pour la journaliste du Figaro et rédactrice en chef de la revue Limite, le texte de l'historien «ne sert à rien, n'apporte rien, ne nourrit aucune réflexion», n'étant là que pour «salir» la mémoire des poilus...

Ce texte ne sert à rien, n'apporte rien, ne nourrit aucune réflexion. Il est là pour salir. https://t.co/d3Ip77wdxl — Eugénie Bastié (@EugenieBastie) 5 octobre 2017

Du côté des internautes, également, les réactions de colère et de dégoût ont fusé.

Comparer les Poilus de 14-18 aux terroristes ? Et oui, c'est possible : ds l'ignoble et scandaleux article de @libehttps://t.co/vX33tHFbqa — Camille Bedin (@CamilleBedin) 5 octobre 2017

Article délirant dans @libe comparant le tueur #Merah et 1 volontaire de 14-18. Je croyais avoir tout vu et lu. Non. https://t.co/ZDTHgaroCU — Claude Moniquet (@ClaudeMoniquet) 5 octobre 2017

Faire de longues études pour écrire un article comparant des Poilus...au cas de la famille Merah! 😓😓😓https://t.co/wYi0L35r7o — Spirale Zone (@SpiraleZone1) 5 octobre 2017

Un utilisateur de Twitter, par exemple, a déclaré dans un rire jaune : «Demain Libé comparera les terroristes aux résistants ?»

Demain @libe comparera les terroristes aux résistants ?https://t.co/bEiygr46Z8 — Hassan Siyef (@HassanSiyef) 5 octobre 2017

