«Devoir d'empathie» envers Merah : France 2 mise en garde par le CSA pour son émission

Des propos polémiques tenus par un invité de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2, «encouragés» par la chroniqueuse Vanessa Burggraf, ont été condamnés par le CSA, qui a rappelé à l'ordre la chaîne publique.

France 2 a été mise en demeure le 13 juillet par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après un dérapage qui a eu lieu sur le plateau de l'émission On n'est pas couché (ONPC), où un invité avait affirmé que les actes terroristes de Mohammed Merah devaient susciter de l'empathie.

Le CSA met en garde "On n'est pas couché" suite aux propos de Magyd Cherfi concernant Mohamed Merah en octobre 2016 pic.twitter.com/dQXsn95yal — L'infoMédia (@linfo_media) July 18, 2017

«On ne peut pas excuser des meurtres pareils, mais on doit comprendre. Moi, je veux absolument comprendre. D’autant plus quand vous êtes issus des bas-fonds de la société, on a le devoir d’une empathie quelque part», avait déclaré Magyd Cherfi le 29 octobre 2016, présent sur le plateau de l'émission pour la promotion de son livre Ma part de Gaulois (Actes Sud).

Une sortie qui avait fait réagir des téléspectateurs, qui avaient alors saisi le gendarme de l'audiovisuel.

Le CSA a par ailleurs regretté que la chroniqueuse de l'émission, Vanessa Burggraf, ait «encouragé la tenue de tels propos polémiques par l'orientation et la répétition de ses questions».

«Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des actes auxquels il a été fait référence dans la séquence litigieuse, il a été décidé de mettre en garde les responsables de la chaîne contre le renouvellement de telles pratiques», a conclu le Conseil.

