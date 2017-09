Moment mignon : un bébé débarque dans la pièce lors du direct de son père journaliste

En direct sur une chaîne canadienne, le journaliste Henry de Laguérie s’est fait interrompre par son bébé en pleurs, qui n'a pas manqué de surgir dans la pièce...

La France tient-elle son Robert Kelly, cet expert intervenu à la BBC en mars 2017, dont les bébés et la femme avaient surgi durant un direct sur la Corée du Nord ? Henry de Laguérie, journaliste correspondant en Espagne pour le compte de la radio Europe 1 et de Radio Canada, a lui aussi connu son moment de célébrité sur les réseaux sociaux, grâce à l’irruption comique de son jeune enfant en plein direct.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, le journaliste commente les remous autour du référendum concernant l’indépendance de la Catalogne pour le «Télé journal» de Radio Canada. Mais rien ne va se passer comme prévu : le professionnel est soudainement interrompu par les pleurs très sonores d’un bébé, et commence à bafouiller... C’est le moment choisi pour sa petite fille de faire irruption dans la pièce, contraignant son père à l’attraper au vol et à quitter la pièce en catastrophe.

«On a des enfants, on comprend parfaitement», commente, compréhensif, le présentateur canadien. «C’est l’imprévu du direct !», lâche ensuite Henry de Laguérie, un brin stressé. Interviewé dans la matinée par Europe 1, le journaliste est revenu sur le sabotage de son direct par sa fille : «Je fais mes directs par Skype pour cette télé canadienne depuis mon salon, il n'y avait pas de verrou et elle a débarqué à l'improviste.»

Henry de Laguérie a même plaisanté de l'affaire sur Twitter, comparant sa fille à une manifestante...

Et voilà... une jeune manifestante a saboté mon direct à la télé canadienne. 🙄😰 https://t.co/IDDtFof3yG — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 20 septembre 2017

Il a néanmoins reconnu que l'anecdote de Robert Kelly était d'«un autre niveau». Cet expert britannique intervenu sur la BBC avait provoqué l’hilarité sur le web en mars 2017. Sur la vidéo de ce dernier, vue des centaines de millions de fois, on pouvait voir sa femme et ses enfants surgir derrière leur père en cravate, tétanisé, et danser et jouer devant la caméra. Il ne tient qu’à Henry de Laguérie d’atteindre ce niveau de compétition dans un futur direct...

Lire aussi : L’analyse d’un expert interrompue par ses enfants qui débarquent en plein direct sur la BBC (VIDEO)