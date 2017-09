Cafards, toilettes sans lunette... Le concours du commissariat le plus vétuste a un lauréat !

Le syndicat de l'Union des policiers nationaux indépendants a désigné un commissariat de Seine-et-Marne comme champion de son concours, jugeant qu'il concentrait à lui seul tous les problèmes de salubrité possibles.

Cafards trottinant avec insolence sur les claviers d'ordinateur, toilettes sans lunette, murs et plafond boursouflés et rongés par l'humidité... le commissariat de Coulommiers (Seine-et-Marne) a tout pour remporter la palme du commissariat le plus insalubre de France – et c'est justement ce que lui a remis l'Union des policiers nationaux indépendants (UPNI), selon Le Parisien.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux permet en effet de constater que les fonctionnaires de police de ce commissariat travaillent dans des conditions pour le moins peu plaisantes.

🇫🇷 VIDÉO. Commissariat le plus vétuste de France : la ville de Coulommiers remporte le concours. https://t.co/ahvnzEMqmjpic.twitter.com/YzK3kQElU0 — Actu17 (@Actu17) 20 septembre 2017

Ce commissariat a été construit sur un site médiéval, comme le rapporte au Parisien le directeur de l'Union des policiers nationaux indépendants, Christophe Robert. «A la suite d’effondrements, des trous béants se sont formés dans la cour, engendrant des fissures dans les murs», détaille-t-il. «Au lieu de construire un nouveau commissariat, le ministère de l’Intérieur a préféré couler du béton dessous», ajoute encore le syndicaliste, «c'est un pansement, c'est catastrophique».

Dans la vidéo, on voit également des locaux à peine plus dégradés que ceux réservés aux pauses repas des policiers, qui se révèlent être les cellules de garde à vue du commissariat.

Durant l'été, afin d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur les conditions de travail des policiers, l'UPNI lançait un grand concours du commissariat le plus vétuste. L'opération avait connu un certain succès et de nombreuses photos témoignant de l'état de délabrement de nombreux locaux de police à travers le pays avaient été publiées.

Photo : UNPI

