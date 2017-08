Pour mener la belle vie sur la côte d'azur, trois Franciliens prostituaient leurs petites amies

Trois hommes de 20 à 30 ans originaires de Seine-Saint-Denis et de l'Essonne sont accusés d'avoir livré leurs petites amies, dont une mineure, à la prostitution pendant plusieurs mois à Nice et Cannes pour payer leur séjour sur la côte d'Azur.

Trois proxénètes présumés ont été déférés le 15 août au parquet de Nice par les policiers de la Sûreté départementale qui ont pu libérer deux jeunes filles forcées à se prostituer dans les villes de Nice et Cannes, selon Nice Matin.

Déjà connus de la justice pour trafic de stupéfiants et violences, les trois individus sont accusés d’avoir maltraité les jeunes femmes qui ne touchaient aucun argent sur leurs passes. L'argent, empoché directement après les passes, était immédiatement dépensé par les proxénètes. Ils auraient ainsi financé leur séjour sur la Côte d'Azur, d'après le journal régional.

#Mulhouse : une enseignante à la retraite de 73 ans mise en examen... pour proxénétismehttps://t.co/cV5epa4i2Upic.twitter.com/usPblr3Rh2 — RT France (@RTenfrancais) 22 octobre 2016

Le procureur Jean-Michel Prêtre a requis le placement en détention provisoire des trois malfaiteurs et une information judiciaire pour «proxénétisme aggravé» a été ouverte.

En juillet dernier, TV5 publiait les données de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) qui révélaient que la prostitution serait en passe de devenir le nouveau fructueux marché dans les cités françaises. D'après l'étude, les délinquants de banlieue, jusqu'à présent portés sur le trafic de drogues et les braquages, se tourneraient de plus en plus vers l'exploitation sexuelle de jeunes filles, souvent mineures.

