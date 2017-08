La douleur est «encore vive» : Nice n'organisera pas de feu d'artifice le 15 août

Pas encore remise de la terrible attaque du 14 juillet 2016 qui a coûté la vie à 86 personnes, la ville de Nice a préféré renoncer à son feu d'artifice du 15 août sur la promenade des Anglais.

Le traditionnel feu d'artifice du 15 août qui se tient habituellement à Nice sur la promenade des Anglais n'aura pas lieu cette année. Dans un communiqué, la municipalité a annoncé qu'elle renonçait à organiser l'évènement, justifiant sa décision par «la douleur encore vive autour des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016».

Jusqu'à l'Ironman organisé le 23 juillet dernier, la ville de Nice avait renoncé à toute manifestation festive ou sportive sur la promenade des Anglais. Le feu d'artifice du 14 juillet avait été remplacé par une cérémonie d'hommage et de commémoration.

Auteur: RT France

L'année dernière, le 14 juillet 2016, alors que le feu d’artifice touchait à sa fin, un camion de 12 tonnes conduit par le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait foncé dans la foule en zigzaguant, tuant 86 personnes et en blessant plus de 400 autres. Une attaque revendiquée deux jours plus tard par le groupe terroriste Daesh.

Lire aussi : Nice : hommage nocturne aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 (VIDEO)