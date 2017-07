Un violent incendie à la frontière franco-espagnole embrase 150 hectares de forêt

Un incendie de forêt poussé par des vents violents a parcouru plus de 150 hectares au-dessus du Boulou, non loin de la frontière franco-espagnole, dans la nuit du 14 au 15 juillet, selon les pompiers.

Un feu a pris le 14 juillet vers 18h au-dessus du Boulou, commune située non loin de la frontière franco-espagnole. Une heure plus tard, il avait parcouru huit hectares de forêt et peu après 20h, il en avait détruit plus de 130. Il a par la suite progressé plus modérément : 150 hectares de froêt étaient partis en fumée à 23h.

Le matin du 15 juillet, l'incendie était «en passe d'être circonscrit», selon le colonel des pompiers, Jean-Pierre Salles-Mazou

Feu le #Boulou " el Volo " vue du mas blanc.. pic.twitter.com/wdHjn1B7zo — hugues (@hugh6659) 14 juillet 2017

Ce sinistre a entraîné, sur décision de la préfecture, la fermeture de la D900 entre Le Boulou et Le Perthus, ainsi que celle de l'Autoroute A9 entre Perpignan-Sud et la frontière espagnole en raison de l'importance de la fumée et des risques de saut de feu. Les poids lourds à la frontière ont été parqués sur une zone de stockage.

Peu avant 23h, quelque 300 pompiers, en provenance de Catalogne et de la Sécurité civile, ainsi que des collègues de Narbonne, ont été mobilisés pour tenter de venir à bout du sinistre. Ils devaient encore recevoir dans la nuit le renfort de deux colonnes de pompiers, soit un total de 180 hommes, a fait savoir un responsable du Centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) des Pyrénées-Orientales.

PYRÉNÉES-ORIENTALES : Gigantesque feu de forêt au Boulou, près de la frontière espagnole, l'A9 fermée, des dizaines de pompiers sur place. pic.twitter.com/0lyzfRZKSo — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 14 juillet 2017

Les moyens aériens mis en place, deux Trackers, un Dash, un hélicoptère Dragon 66, un hélicoptère bombardier d'eau espagnol, ainsi que quatre Canadair ont en revanche dû interrompre leurs rotations vers 22h en raison de la tombée de la nuit.

Selon l'officier du Codis, l'ambition était de «fixer le feu pendant la nuit» en raison de la diminution du vent, qui ne soufflait plus qu'à 20 km/h vers 23h.

Sur le terrain, le quartier des Chartreuses, sur les hauteurs du Boulou, a été protégé. En revanche, la situation restait compliquée sur le flanc droit de l'incendie, en direction du Mas Calcine.

Le feu 🔥 en cours au #Boulou se voit même sur les images satellite. #fbpic.twitter.com/gP7q3YPEzC — Hubert FISSELIER (@hfisselier) 14 juillet 2017

Par ailleurs, non loin de Narbonne, deux Tracker ont éteint très rapidement un incendie avant qu'il ne prenne de l'ampleur en raison de vents soufflant à 70 km/h. Le sinistre s'est limité à une surface de cinq hectares de champs, a-t-on appris auprès du Centre opérationnel d'incendie et de secours de l'Aude.