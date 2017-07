Le Monde diplomatique met tous ses articles sur BHL en accès libre pour dénoncer une «imposture»

Le mensuel, filiale indépendante du groupe Le Monde, a ouvert au public un dossier en ligne d'archives pour dénoncer «l'imposture» que représente selon lui le philosophe à chemise ouverte dans la sphère intellectuelle.

Dans un tweet du 10 juillet, le Monde diplomatique, supplément indépendant au quotidien Le Monde, a annoncé qu'il ouvrait au public les archives de ses articles sur le philosophe Bernard-Henri Levy.

Pour introduire ce dossier en construction, le mensuel ressort un texte daté de 2008, baptisé «L'imposture BHL». Dans celui-ci, le Monde diplomatique revient sur la clémence du monde littéraire à l'égard de l'écrivain, et va jusqu'à utiliser le terme de «mafieux», pour qualifier le milieu intellectuel. Le mensuel parle d'un «invraisemblable tintamarre», à propos de l'œuvre de BHL, qu'il se refuse à commenter, préférant plutôt pour traiter du sujet, ouvrir un dossier, désormais accessible à tous.

Homme d'affaire influent et philosophe médiatisé, Bernard-Henri Levy a activement pris parti pour diverses causes. Son soutien actif pour des factions impliquées dans des conflits armés et sa vision du monde, proche de celle des néoconservateurs américains, lui ont notamment été reprochés.

On a ainsi pu le voir dépenser son énergie pour pousser le président Sarkozy à intervenir en Libye contre Mouammar Kadhafi, comme il le rappelle dans un documentaire, Le serment de Tobrouk, dont il est à la fois réalisateur, scénariste et héros.

Il a également harangué la foule sur la place Maïdan à Kiev le 2 mars 2014, apportant son soutien au coup d'Etat qui avait renversé quelques jours plus tôt l’ancien président Viktor Ianoukovitch.

Plus récemment, c'est aux alentours de Mossoul, sur le théâtre des opérations contre Daesh, que nous avons retrouvé notre infatigable philosophe engagé, cette fois-ci affairé à la réalisation d'un documentaire.

Plus jeune, en 1999, il avait apporté son soutien à une campagne de bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, contre des cibles serbes.

