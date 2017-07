Première convention de LREM à Paris : la «start-up» veut devenir un «relais» de la majorité (IMAGES)

La République en marche tient sa première convention nationale à Paris, en présence du Premier ministre, Edouard Philippe. Créé récemment, le parti présidentiel, qui touchera près de 20 millions de subventions publiques par an, cherche sa voie.

Conçu comme une machine électorale rompant avec le modèle des partis traditionnels, La République en marche (LREM) tient ce 8 juillet sa première convention nationale à la Villette, à Paris. Fort de ses récents succès électoraux, la formation politique entend désormais passer de l'état de «start-up» à celui d'un parti politique capable d'assurer le relais de l'action gouvernementale.

En direct de la convention de #LREM à #LaVillette#RTFrance a été accrédité sans problème cette fois pic.twitter.com/hwilFWiIYg — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 8 juillet 2017

L'équipe de RT France a été autorisée à couvrir cette convention de LREM, après avoir été à plusieurs reprises exclue de différents événements organisés par le parti.

Maxime, jeune militant LREM et ancien sympathisant du PS, vante le caractère «participatif» du parti.

Maxime, ex-sympathisant socialiste et adhérant de #LREM sur l'ADN du mouvement pic.twitter.com/t9jmYs1FpG — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 8 juillet 2017

«Le noyau reste les comités locaux», se réjouit Jean-Claude, militant de LREM présent à la convention.

Jean-Claude, membre d'une section locale #LREM sur l'organisation en projet du parti pic.twitter.com/RRkcTZ4BCB — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 8 juillet 2017

Revendiquant 373 000 adhérents, dont 160 000 militants actifs, ainsi que plus de 3 200 comités locaux, LREM réunit 3 000 cadres dans la capitale, afin de se doter d'une nouvelle direction collégiale. Sa présidente par intérim, Catherine Barbaroux, explique que le parti veut agir «dans le moyen et long terme» en s'appuyant sur la «dynamique citoyenne» qu'elle affirme avoir créée pendant la campagne présidentielle.

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui n'est pourtant pas membre de la formation présidentielle, est chargé de prononcer le discours de clôture de cette convention, dont l'un des objectifs affichés est d'«établir une feuille de route politique». Constitué de personnalités venues d'horizons divers, le tout jeune parti veut anticiper toute dissension susceptible de voir le jour au cours du quinquennat. L'enjeu est d'autant plus grand que ses résultats aux législatives lui assurent quelque 20 millions d'euros de subventions publiques par an. «On a fait imploser un système vieux de plusieurs dizaines d'années mais ce qui reste à faire est encore plus difficile», reconnaît Catherine Barbaroux.

