Paquet à 10 euros : la mesure d'Edouard Philippe loin de faire un tabac

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 4 juillet devant l'Assemblée une augmentation du prix du paquet de cigarettes, qui passerait à 10 euros, sans pour autant donner de date précise. Les internautes ont aussitôt fustigé cette mesure.

Alors qu'il dévoilait la feuille de route de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le prix du paquet de cigarettes atteindrait les 10 euros, contre environ 7 euros actuellement, ce qui constituerait une hausse de 40%.

«Le tabac en France entraîne plus de 80 000 décès par an. C’est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu», a expliqué le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, promettant aussi de «lutter sans merci contre les trafics».

Le Premier ministre n'a cependant donné aucune date concernant cette mesure destinée à dissuader la consommation de tabac. Déjà lourdement taxé, le tabac rapporte à l'Etat environ 14 milliards d'euros par an.

Aussi, cette annonce a immédiatement entraîné un déferlement de sarcasmes et de critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, fumeurs ou non, dénonçant un acharnement et évoquant même une forme de racket.

Un paquet de cigarettes qui tombe de votre poche ? Une aubaine pour celui qui le ramassera, vu le prix qu'il coûte !

D'autres, ne manquant pas d'ironie, proposent aux fumeurs de passer aux cigarettes en chocolat, bien moins onéreuses et aux paquets bien plus attrayants que les paquets neutres au design morbide, à l'origine d'ailleurs de la colère des buralistes qui avaient dénoncé un acharnement lors de son introduction durant l'année 2016.

Les clopes passeront progressivement à 10€... Les gars, faites comme moi, les clopes en chocolat, le style ne changera pas. #EdouardPhilippepic.twitter.com/RCNb0NLBqC — Renart (@renart_roman) 4 juillet 2017

Il y a aussi ceux qui se demandent pourquoi le prix du tabac ne cesse d'augmenter de façon faramineuse, tandis que l'alcool, pourtant lui aussi très nocif pour la santé, n'est pas aussi lourdement taxé.

Toujours taxer plus le tabac et jamais l'alcool, pourquoi ? #Taspas10balles#EdouardPhilippe — Pierrick Moritz (@PierrickMoritz) 4 juillet 2017

Augmentation du paquet de cigarette...Je ne fume pas mais pour moi c'est du racket ! L'alcool tue autant ... #EdouardPhilippe — Draouci Souad (@DraouciSouad) 4 juillet 2017

Encore en train de taper sur les fumeurs paquet 10e mais rien alcool &drogue destructeurs #EdouardPhilippe#DirectAN — Lilyhopper (@lily_hopper75) 4 juillet 2017

Si on parle de nocivité, pourquoi ne pas taxer aussi la malbouffe ? C'est ce que se sont demandé certains utilisateurs de Twitter.

Et le Big Mac il va passer à 10 € aussi ? #EdouardPhilippe#discours — Alex Au Citron (@AlexTisanne) 4 juillet 2017

On trouve également quelques punchlines dignes d'un One man show !

Déjà que les fumeurs ont plus de poumons, si en plus ils doivent vendre un rein pour fumer...#EdouardPhilippe — Antonin ⛩ (@AntoninSourdeau) 4 juillet 2017

Les internautes sont aussi restés dubitatifs quant à l'annonce de cette mesure en tout début du discours d'Edouard Philippe, considérant qu'il ne s'agit pas d'une priorité absolue au vu du contexte actuel.

C'est vrai que c'était LES 2 priorités du moment 😑🤦‍♀️ #EdouardPhilippepic.twitter.com/PMeanSat7m — iClemB  (@iClemB) 4 juillet 2017

Quelques non-fumeurs se sont également montrés sarcastiques.

Quand t'apprends que le paquet de clopes passe à 10€ mais que tu fumes pas #EdouardPhilippepic.twitter.com/jNFAImSoAg — N (@nfsdv) 4 juillet 2017

Si la mesure d'Edouard Philippe passe très mal auprès des fumeurs, elle semble tout de même avoir eu un succès certains envers les fervents détracteurs de la cigarette.

Le paquet à 10€ est une bonne chose. Le tabac tue et brise des familles chaque année #EdouardPhilippe — Kenzo🇪🇸🇫🇷 (@HugoMartinn) 4 juillet 2017

Les gens qui se plaignent de l’augmentation du prix du paquet de clopes, arrêtez de fumer, c'est gratuit. #EdouardPhilippe — ℓαυяιє вσтωιи (@RiiieCochet) 4 juillet 2017

Il y a aussi les sceptiques qui trouvent la mesure totalement inutile, considérant qu'une augmentation faramineuse du prix du tabac n'empêchera pas les fumeurs de fumer.

#EdouardPhilippe chaque année le prix des cigarettes augmentent et les fumeurs sont toujours aussi nombreux, le mettre à 10€ changera rien.. — Julie (@Une_Demoizelle) 4 juillet 2017

Et si un prix du tabac aussi élevé finissait par faire monter en flèche la contrebande et les braquages de bureaux de tabac ? Voici une autre question que se pose la twittosphère, malgré l'assurance d'Edouard Philippe en terme de lutte contre les trafics.

#EdouardPhilippe Bravo champion à 10e le paquet de 🚬 les braquages de tabac , la contrebande et trafic en tout genre vont augmenter 👏😤 — mehdi (@mehdi________) 4 juillet 2017

D'autres ont appelé à des mesures plus concrètes pour lutter contre le tabagisme, comme le remboursement des patchs, bien trop onéreux pour certains.

Hé @EPhilippePM viens en DM faut qu'on cause, 10€ le paquet de clopes ?! Il faut rembourser à 100% les patchs etc alors ! #EdouardPhilippe — Matthys (@poubellelounet2) 4 juillet 2017

Le paquet de clope a 10 balles Vs

L'accompagnement efficace d'une politique de santé responsable... Le choix est fait.#EdouardPhilippe — Presse-ail-ninja (@punkpoulain) 4 juillet 2017

En mars 2017, Emmanuel Macron, alors encore candidat à la présidentielle, s'était dit «tout à fait prêt» à augmenter le prix du paquet à 10 euros, mais avait à l'époque posé pour condition que les pays limitrophes fassent de même, pour éviter un boom des achats transfrontaliers.

«On ne peut pas expliquer à des buralistes et à des consommateurs qui sont à Lille, à Strasbourg ou ailleurs qu'en prenant dix minutes leur voiture, ils auront le paquet à moitié prix de l'autre côté de la frontière», avait-il alors estimé.

