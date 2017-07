Encombré par un patrimoine trop important, BHL vend une de ses luxueuses villas

Bernard-Henri Lévy a annoncé qu'il voulait se séparer d'une de ses somptueuses résidences. Située à Tanger, au Maroc, elle est estimée à 6 millions d'euros. Le philosophe explique avoir «trop de maisons» et ne plus avoir le temps de s'y rendre.

Le très médiatique philosophe Bernard-Henri Lévy semble avoir du mal à gérer son patrimoine. «J’ai trop de maisons et il y a trop d’endroits où il me faut être dans le monde, et hélas, l’année n’a que 52 semaines», a-t-il déclaré à l'agence de presse américaine Bloomberg le 3 juillet.

Bernard-Henri Lévy Puts $7 Million Tangier Mansion on the Market - https://t.co/twWqKSy8Nrpic.twitter.com/ZZ7pVEiwFN — BohoSouk (@_BohoSouk_) 4 juillet 2017

BHL, qui dit vivre principalement entre Paris, New York et Marrakech, a ainsi décidé de vendre sa somptueuse villa marocaine de Tanger, située face à Gibraltar. La demeure de six étages et de près de 600 mètres carrés est mise en vente pour 6 millions d'euros par le biais de l’agence Christie’s International Real Estate.

A l'intérieur, six chambres, un sauna, une salle de sport, une piscine de 25 mètres de long et un salon de plein air où Bernard-Henri Lévy aimait travailler, écrire, recevoir des amis et organiser des fêtes, selon ses dires.

