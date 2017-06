«Macron est Jupiter, je suis Hermès le messager» : Twitter s’enflamme après l’envolée de Le Maire

Le ministre de l'Economie, qui s'est comparé à une figure mythologique après qu'Emmanuel Macron se soit défini comme un président «jupitérien», a défrayé la chronique. Et les internautes se sont montrés particulièrement inspirés.

«Emmanuel Macron est Jupiter, je suis Hermès, le messager» : les propos de Bruno Le Maire le 30 juin à New York ont déchaîné l'imagination des internautes. A tel point que le nom de la divinité grecque s'est hissé en haut des tendances sur Twitter en France, durant l'après-midi.

Un internaute a ainsi fait savoir qu'il avait ajouté une petite précision sur la page Wikipédia dédiée au ministre de l'Economie : «Depuis le 30 juin 2017, la divinité Hermès peut aussi se faire appeler Bruno Lhermès.» La phrase ironique a ensuite été retirée de l'encyclopédie en ligne.

«Il me semble qu'Hermès est aussi le Dieu des voleurs», a remarqué un utilisateur de Twitter, tandis qu'un autre imaginait un conseil des ministres particulièrement mythique.

«Je ne me rappelle pas qu'Hermès crachait sur Jupiter avant de choper son CDD», a lancé un internaute, en référence aux propos pas toujours très élogieux de Bruno Le Maire envers le futur président de la République, durant la campagne.

«Si Macron est Jupiter et non Zeus, Le Maire devrait être Mercure et non Hermès», a enfin remarqué un autre, plus pointilleux, Jupiter étant une divinité romaine contrairement à Hermès qui existe dans la mythologie grecque.

Le ministre de l'Economie, qui s'exprimait en anglais lorsqu'il a évoqué la divinité grecque, faisait référence aux propos d'Emmanuel Macron, qui s'était défini comme un président «jupitérien», avant son élection, dans une interview avec Challenges.

