Tati : le tribunal de commerce désigne finalement Gifi comme repreneur

Après des mois de bataille, le groupe GPG, présidé par le fondateur des magasins Gifi, Philippe Ginestet, l'emporte sur son principal concurrent, un consortium de cinq enseignes à bas prix, pour la reprise de Tati.

C'est la fin d'un long feuilleton qui s'est invité dans la campagne des présidentielles. Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné ce 26 juin Gifi comme repreneur de Tati et des trois autres enseignes en difficulté d'Agora Distribution (groupe Eram), une offre qui devrait permettre de sauver 1 428 emplois sur les 1 700 menacés. 109 des 140 magasins devraient également être conservés.

Les magasins #Tati placés en redressement judiciaire, les salariés inquiets pour leur avenir (IMAGES) https://t.co/UNiAVtLwfFpic.twitter.com/qFvFfUVb1N — RT France (@RTenfrancais) 5 mai 2017

Après la mise en redressement judiciaire de Tati le 4 mai, le tribunal de commerce avait décidé de se donner plus de temps pour étudier les différentes offres de reprise. Les salariés s'étaient fortement mobilisés pour défendre leurs emplois et en avaient appelé à Philippe Ginestet, président-directeur général du groupe GPG et des magasins Gifi. Sur les banderoles des grévistes, on pouvait lire : «SOS à Philippe Ginestet», ou encore : «On veut Gifi».

Lire aussi : Les salariés de GM&S manifestent à nouveau à Paris contre la «promesse non tenue» de Macron