Jean-Luc Mélenchon s'insurge contre le «culte de la personnalité» autour d'Emmanuel Macron

«Macron à la plage», «Macron au ski» : pour le chef de file de la France insoumise, l'ambiance d'autocélébration autour d'Emmanuel Macron est malsaine, car elle empêche d'installer le débat.

Le passé du parti communiste en matière de culte de la personnalité aurait-il mis la puce à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon ? Le chef de file de la France insoumise a en tout état de cause fait part de son inquiétude sur le phénomène autour d'Emmanuel Macron depuis son élection.

«Son intérêt est que les choses se passent de la manière la plus suave possible, dans une ambiance d'autocélébration qui a frappé tout le monde et que je juge malsaine, parce que ce n'est pas bon, un tel culte de la personnalité», s'est-il ému au micro de la radio RTL le 12 juin.

«Depuis l'élection présidentielle, on a eu droit à toutes les variantes, "Macron à la plage", "Macron au ski", "Macron ceci" etc.», a-t-il encore regretté, estimant que de cette manière, le débat d'idées avait été totalement occulté. Il a en effet déploré que les sujets qui auraient pu et dû ébranler la popularité du président – comme la réforme du code du travail et la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun – n'aient pas fait le poids face aux pérégrinations du nouveau président.

«Ce n'est pas possible d'avoir des élections sans débat. C'est un peu ce qui s'est passé», a-t-il constaté un brin désabusé.

