Myriam El Khomri se félicite d'être en tête des candidats de gauche, Caroline De Haas éliminée

L'ex-ministre du Travail et candidate socialiste dans la 18e circonscription de la capitale a annoncé avoir été qualifiée pour le second tour des législatives. La militante féministe et anti-loi travail Caroline De Haas est elle éliminée.

«Merci aux habitantes et habitants de la 18e circo de Paris de m'avoir placée en tête des candidats de gauche», s'est félicitée Myriam El Khomri, candidate du Parti socialiste (PS) dans cette circonscription, avant l'annonce des résultats officiels.

