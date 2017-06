Soutien unanime des politiques aux forces de l'ordre après l'agression de Notre-Dame

Après l'agression d'un policier par un homme armé d'un marteau sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 6 juin, les hommes et les femmes politiques ont témoigné de leur soutien aux forces de l'ordre.

Le 6 juin, un homme armé d'un marteau a tenté d'attaquer un policier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'assaillant a été neutralisé et blessé. Une importante opération de police a eu lieu et le tout le périmètre de l'île de la Cité a été bouclé et évacué.

A l'annonce de l'attaque, les politiques ont réagi sur Twitter, apportant leur soutien aux forces de police.

Tout mon soutien à nos forces de l'ordre suite à l'agression de policiers devant le parvis Notre-Dame à #Paris — Eric Ciotti (@ECiotti) 6 juin 2017

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a salué «le sang froid» des forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant.

Soutien aux policiers agressés à @Paris sur le parvis de Notre-Dame. Je salue leur sang-froid qui a permis de neutraliser l'agresseur. https://t.co/pGYxqDmvDY — Christian Estrosi (@cestrosi) 6 juin 2017

Le numéro deux du Front national (FN), Florian Philippot, a quant à lui évoqué le «professionnalisme» des forces de l'ordre lors de l'attaque.