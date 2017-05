Emmanuel Macron vs RT : la polémique continue sur les réseaux sociaux

Les propos du locataire de l’Elysée sur RT, lors de sa conférence de presse avec Vladimir Poutine, continuent d’enflammer les réseaux sociaux. Certains donnent raison au président français, d'autres dénoncent une forme d'hypocrisie.

«Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande, et de propagande mensongère, ni plus ni moins.» Emmanuel Macron a sorti la sulfateuse lors de sa conférence de presse commune avec Vladimir Poutine, le 29 mai à Versailles.

S’en prenant avec véhémence aux deux médias publics russes qu’il accuse d’avoir publié de fausses informations à son sujet lors de la campagne présidentielle, le nouveau président de la République a divisé les utilisateurs des réseaux sociaux. Entre ceux qui louent ses déclarations et les internautes qui dénoncent ses accusations, la confrontation fait rage. Et ce, même un à deux jours après l'événement médiatique.

Rédactrice en chef de #RT : les déclarations du président #Macron menacent la liberté d’expression https://t.co/XFeoDregbhpic.twitter.com/6jcZLfSuhq — RT France (@RTenfrancais) 29 mai 2017

Macron adulé par certains

Les déclarations anti-RT d’Emmanuel Macron ont récolté quelques louanges sur Twitter ces deux derniers jours. Le 30 mai, un internaute a par exemple imaginé avec délice la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, «s'étrangler» en entendant le président français à Versailles.

A l’étranger aussi, le plus jeune président de l’histoire de la Cinquième République s’est trouvé des défenseurs. Ainsi, plusieurs tweets en langue anglaise ont salué son analyse qui veut que RT et Sputnik soient des organismes de propagande et non des médias respectables.

«Crédit à la France, alors que le président Macron dénonce Sputnik et RT comme des armes de propagande à la solde de l'Etat russe», a par exemple lancé cet internaute.

«RT et Sputnik n'avaient pas accès au quartier général de Macron car ils ne sont pas journalistes mais propagandistes», a accusé cet autre utilisateur de Twitter.

#RT and #Sputnik had no access to #Macron party headquarters because they're not journalists but propaganda. 👍https://t.co/FOduDajH1R — Ben Utzer (@utzer) 31 mai 2017

RT défendu par d'autres

Dans le camp d’en face, nombreux ont été les internautes à prendre la défense des deux médias russes les 30 et 31 mai. Certains avec sérieux. Un utilisateur de Twitter a ainsi dénoncé le climat de «pensée unique» qui régnerait dans la presse française, et dont RT et Sputnik seraient les antidotes.

La rédactrice en chef de RT est soft

-----------#RTFrance et #Sputnik nuisent gravement à la pensée unique https://t.co/M31OirD5tG — ThisWorld_isALie (@LoveIsAHoax6_7) 30 mai 2017

Un autre a salué l’indépendance de RT durant la course à l’Elysée.

#Macron a tout faux.Je "suis" #RT et #Sputnik depuis des mois.Ils ont été plus indépendants que 100% des médias français pendant la campagne — ONCA (@ONCA2000) 30 mai 2017

Mais la plupart des publications critiques à l’égard des déclarations d’Emmanuel Macron ont préféré user d’ironie. Plusieurs internautes ont ainsi publié des commentaires accompagnés d’images des nombreuses Unes de la presse qui faisaient la part belle au désormais locataire de l'Elysée. La couverture de Libération intitulée «Faites ce que vous voulez mais votez Macron» a notamment été exhumée.

#Macron nous dit que les médias Russes comme #Sputnik ou #RT sont de parti pris? C'est vrai notre presse est tellement objective!! pic.twitter.com/cuc6AOnpKT — Charlie ⛪️ 🐰🐈 (@FreyjaCharlie) 30 mai 2017

Un internaute a également considéré que l'attaque du président français contre RT et Sputnik confirmait la pertinence de leur travail.

Donc c'est officiel : pour s'informer allons voir chez #RussiaToday et #Sputnik News . Merci #Macron pour les bonnes adresses #information — Ralex (@Alexx64000) 30 mai 2017

Pour rappel, durant la campagne présidentielle, l’équipe d’Emmanuel Macron s'en était prise plusieurs fois à RT, l’accusant de publier de fausses informations nuisant à la candidature du champion d'En Marche!. Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, a néanmoins rappelé que «malgré les nombreuses invectives adressées durant la campagne présidentielle, jusqu’à aujourd’hui, pas un seul exemple, pas une seule preuve que RT ait diffusé des fausses informations à propos d’Emmanuel Macron n’a été présentée».