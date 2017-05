Affaire Hanouna : la société de production de l'animateur contre-attaque en déposant trois plaintes

La polémique au sujet du canular téléphonique jugé homophobe de Cyril Hanouna ne s'appaise pas. Dans ce contexte, sa société de production, H20, a décidé de porter contre X pour «dénonciation calomnieuse» et «diffusion de fausses nouvelles».

La société de production de Cyril Hanouna H2O a déposé deux plaintes contre X pour «dénonciation calomnieuse» et «diffusion de fausses nouvelles» et une plainte en diffamation contre le président de l'association Le Refuge, selon son avocat qui se confiait le 31 mai à l'AFP.

Les trois plaintes ont été déposées le 30 mai, l'une à Montpellier (dénonciation calomnieuse) et les autres à Paris, selon maître Stéphane Hasbanian, confirmant ainsi une information du Parisien.

#Hanouna#Homophobie La ministre de la culture Françoise Nyssen a déclaré qu'aucun «dérapage» ne pouvait être toléré https://t.co/rNtrAbyT0Jpic.twitter.com/TgffGJrgbt — RT France (@RTenfrancais) 24 mai 2017

Depuis la diffusion d'un canular téléphonique jugé homophobe dans son émission, les difficultés se sont accumulées pour l'animateur de C8, lâché par une partie des annonceurs, épinglé par le CSA qui a ouvert une procédure, pointé du doigt par de nombreuses associations et personnalités.

«Nous avons déposé ces trois plaintes car cela fait une douzaine de jours que nous sommes sans nouvelles d'une victime imaginaire du canular, qui aurait été prétendument accueillie par Le Refuge», association d'aide aux victimes d'homophobie, explique l'avocat, ajoutant que l'organisation s'était fait l'écho d'une victime qui aurait été chassée de chez lui par ses parents à la suite de la découverte de son homosexualité.

«Nicolas Noguier, président de l'association du Refuge, va à la suite de ces plaintes devoir s'expliquer sur ses déclarations contradictoires, que je considère comme sidérantes voire même fantaisistes», poursuit-il. «Il n'y a aucune plainte dirigée contre l'association Le Refuge dont l'utilité n'est absolument pas remise en cause par la société de production H20 et Cyril Hanouna, et dont on continuera à soutenir le combat», a précisé l'avocat.

«Nous avons légitimement demandé à la justice, par le truchement de ces plaintes, de rechercher la vérité, d'identifier les responsables au sein de cette association et de sanctionner ce qui est pour nous une manipulation», ajoute Stéphane Hasbanian.

L'animateur est par ailleurs convoqué le 31 mai par Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes.

