Les annonceurs désertent l'émission d'Hanouna, C8 propose des spots anti-homophobie

A la suite de l'abandon par de nombreux annonceurs de l'émission de Cyril Hanouna, auteur d'une séquence jugée homophobe, le directeur général de C8 a proposé de produire et diffuser des spots de soutien aux associations anti-homophobie.

Une vingtaine d'annonceurs ont fait savoir sur Twitter qu'ils suspendaient leur publicité ou sponsoring de l'émission phare de C8 Touche pas à mon poste (TPMP), après la polémique suscitée par une séquence où Cyril Hanouna s'est fait passer pour un bisexuel dans une petite annonce, répondant en direct et de façon caricaturale aux hommes le contactant.

Les annonceurs qui stoppent immédiatement leurs pubs pendant #TPMP. (MAJ 23/05 12h15) #hanounapic.twitter.com/5Otw24wr6H — Le Havre lutte ! (@LeHavreLutte) 23 mai 2017

Les groupes PSA, Flunch, Décathlon, Orange, Petit Navire, Thomson, Bouygues Immobilier, Guerlain, Pringles, SFR, Dyson, Trivago, Groupama, Cofidis ou encore Red Bull ont annoncé qu'ils suspendaient leur publicité sur le créneau horaire de l'émission.

@paul_denton Bonjour. Nous avons suspendu tous nos investissements publicitaires sur le créneau horaire de l'émission ! Pierre — SFR (@SFR) 23 mai 2017

@paul_denton@trivago_FR@CarteNoire@Vistaprint@Heinz_France Hello, nous avions 2 écrans prévus les 23 et 24 mai. Nous les avons retiré ! — Red Bull France (@RedBullFrance) 23 mai 2017

@2Ftranchant Cofidis ne cautionne pas le dérapage ayant eu lieu dans TPMP. Dans ce contexte la marque a stoppé sa campagne actuelle dans l'émission. — Cofidis (@Cofidis) 23 mai 2017

MAAF arrête ses investissements publicitaires autour de l'émission #TPMP — MAAF (@MAAFAssurances) 23 mai 2017

Interrogé sur Europe 1, le directeur général de C8 Franck Appietto a déclaré :« C'est seulement quelques annonceurs qui se retirent de l'émission et de l'antenne, ce n'est pas la majorité.»

«Je remercie les 200 annonceurs qui restent et qui ont fait la nuance entre TPMP et une séquence tardive interdit aux moins de 12 ans», a-t-il poursuivi.

«C'est une séquence qui est passée en direct en troisième partie de soirée, avec une interdiction au moins de 12 ans et qui n'a rien à voir avec l'émission d'access qu'on essaie de fragiliser en attaquant Cyril», a expliqué Franck Appietto, affirmant ne pas vouloir s'«excuser au-delà de ce qu'a fait Cyril».

Franck Appietto, DG de C8 réagit à la polémique #TPMP sur Europe 1 : "Je comprends que la séquence ait pu choquer" pic.twitter.com/8uU2b3LqjM — Toutes infos télé (@Toutesinfostele) 23 mai 2017

«C'était un canular qui a été mal interprété [...] ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on donne la parole aux associations anti-homophobie. Je leur lance un appel, pour toutes celles qui ont besoin de visibilité je leur propose de nous contacter, on produira et on diffusera sur les antennes du groupe un spot pour les soutenir parce que nous combattons l'homophobie depuis toujours», a-t-il assuré.

