Laurent Wauquiez renonce à se présenter aux législatives pour rester président de région

Le numéro deux des Républicains, Laurent Wauquiez, député sortant de la 1ère circonscription de Haute-Loire, a annoncé le 19 mai qu'il ne se représenterait pas en juin et choisissait de rester président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

«Lors de la campagne des élections régionales, j’ai indiqué que si j'étais élu, je resterais président de la région. Le respect de la parole donnée est sacré. Il est le ciment de la parole politique», a déclaré Laurent Wauquiez dans un communiqué, précisant qu'il serait le suppléant de la candidate Isabelle Valentin pour l'aider à «remporter cette élection législative au nom de la droite et du centre».

«La situation de notre pays commande que les femmes et les hommes qui portent des responsabilités publiques ne se défaussent pas et tiennent leurs engagements. A un moment où les lumières des palais ministériels aveuglent les élus de peu de convictions, je veux redire toute ma fidélité à la Région Auvergne Rhône-Alpes», a ajouté l'élu, dans une allusion à l'entrée au gouvernement de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.

«Les sirènes parisiennes ne guideront pas mon action politique. Je reste convaincu que c’est par le terrain, ici, dans ma région, beaucoup plus que par l’action parlementaire à Paris, que nous changerons la vie de nos concitoyens», a conclut Laurent Wauquiez, qui était député de Haute-Loire depuis 13 ans et avait remporté les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2015.

