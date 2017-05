Pluie, french cancan, Champs-Elysées vides... : l'insolite investiture d'Emmanuel Macron

Depuis la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron jusqu'à la remontée des Champs-Elysées par ce dernier, les détails insolites ont rythmé la journée présidentielle, pour le plus grand plaisir des internautes.

C'est dans les moments les plus solennels que les petits détails insolites se remarquent le plus. Alors que la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron avait lieu ce 14 mai au palais de l'Elysée, plusieurs téléspectateurs qui regardaient la cérémonie en direct se sont amusés de ces petites choses qui contrastent avec le sérieux protocolaire de l'instant.

La météo, qui se sera acharnée pendant tout son quinquennat contre François Hollande, s'est à nouveau montrée facétieuse. Alors que le président sortant attendait l'arrivée de son successeur, la pluie tombait à grosses gouttes au-dessus du palais de l'Elysée. Brigitte Macron, arrivée sur les lieux quelques minutes avant son époux, en a d'ailleurs fait les frais.

Brigitte Macron entre à l'Élysée...sous la pluie. pic.twitter.com/y04RLoVuFP — Mathieu Coache (@MathieuCoache) 14 mai 2017

Mais, sitôt Emmanuel Macron parvenu à l'Elysée, le ciel s'est éclairci, semblant obéir à la demande formulée par Sibeth Ndiaye, conseillère en communication du nouveau président, qui avait lancé : «C'est bon, vous pouvez arrêter la pluie !»

Après avoir définitivement quitté l'Elysée, François Hollande a pris la direction de la rue de Solférino, où se trouve le siège du Parti socialiste. A son arrivée sur place, la pluie avait repris...

La pluie reprend ses droits à Solférino pic.twitter.com/LpwNGiqFqF — JeanBaptiste Daoulas (@jbdaoulas) 14 mai 2017

Autre cocasserie qui a amusé les internautes : le choix musical accompagnant cette cérémonie d'investiture. Emmanuel Macron avait en effet choisi de faire exécuter par l'orchestre de la Garde républicaine différents morceaux, dont Orphée aux Enfers, l'un des airs les plus connus du compositeur d'opéras-bouffes Jacques Offenbach, notamment rendu célèbre par la danse du french cancan.

ATTENDEZ C'ÉTAIT LE FRENCH CANCAN DU MOULIN ROUGE QUI A FERMÉ LA CÉRÉMONIE C'EST ABSOLUMENT GÉNIAL ????? — Simon Says (@LeCoeurCreux) 14 mai 2017

Lors de la traditionnelle remontée des Champs-Elysées jusqu'à la tombe du soldat inconnu, dont Emmanuel Macron a ravivé la flamme, deux chevaux de la garde montée semblent être sortis du rang. Ce léger couac dans un défilé minutieusement orchestré a fait supposer à certains un signe politique de protestation.

Plusieurs internautes ont par ailleurs noté que la foule n'était pas au rendez-vous lors du défilé sur les Champs-Elysées.

Il n'y avait personne sur les Champs Elysées pour acclamer Macron. Un signe...#PassationDePouvoir — PATRIC JEAN (@patricjean) 14 mai 2017

Juché sur un véhicule militaire, Emmanuel Macron a remonté la plus belle avenue du monde en saluant un public apparemment bien moins nombreux que d'ordinaire pour ce genre d'événement.

Champs Elysées quasi vides, Macron salue une foule qui n'existe pas 😂 pic.twitter.com/5Y9E2p7Aiw — EL ЯAFA ن (@IsrafilElRafa) 14 mai 2017

Comme semblent l'attester plusieurs images, les trottoirs étaient parfois même vides.

Emmanuel Macron a été reçu par François Hollande à l'Elysée pour la passation de pouvoir vers 10h du matin. Après un entretien de 45 minutes, François Hollande a quitté définitivement l'Elysée avant qu'Emmanuel Macron ne tienne son premier discours officiel au sein du palais.

Lire aussi : Emmanuel Macron investi huitième président de la cinquième République (VIDEO)