Législatives : Pierre Laurent presse Jean-Luc Mélenchon de conclure un accord électoral

Face aux réticences de La France insoumise à former une alliance avec le Parti communiste pour les législatives, Pierre Laurent s'est dit inquiet. Pour lui, sans accord, les deux formations pourraient se priver de dizaines de députés.

Avec les législatives en vue, le Parti communiste français (PCF) semble plus que jamais soucieux de nouer une alliance avec La France insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon. Aussi, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF s'est-il publiquement ouvert de son inquiétude sur CNews ce 8 mai 2017 : «Je vais renouveler mon appel pressant à ce que nous allions ensemble à la bataille des législatives et aujourd'hui ce n'est pas fait.» L'enjeu ? Des dizaines de députés en plus ou en moins à l'Assemblée nationale en juin 2017. «Ce serait un terrible gâchis», prévient-il, avant d'expliquer : «Divisés, nous allons perdre nos chances dans beaucoup de circonscriptions.»

Pourtant, la France insoumise et le PCF se sont rencontrés à plusieurs reprises avant et après le premier tour de la présidentielle pour tenter de trouver un terrain d'entente sur des candidatures communes aux législatives.

Lors d'une dernière réunion dans l'entre-deux tours, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon avait proposé un accord de désistement réciproque sur une soixantaine de circonscriptions – trente pour chaque formation politique. Or, dans un communiqué publié le 7 mai, Pierre Laurent a renouvelé sa demande d'«un accord national large, équitable et représentatif, sous une bannière commune qui nous rassemble tous». Preuve qu'à ce jour, il n'y a pas d'accord entre les deux formations.

Fort des 19,6% des voix obtenues par La France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle – et des graves difficultés du Parti socialiste (PS) – Jean-Luc Mélenchon, devenu incontournable à gauche, peut s'enorgueillir de son pouvoir d'attraction.

