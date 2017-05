Second tour : une présidentielle marquée par une abstention en forte hausse

Le second tour de la présidentielle, le 7 mai a été marqué par un très fort taux d'abstention, signe d'un choix difficile pour un scrutin pourtant déterminant.

D'après les premières estimations, le second tour a été marqué par la plus forte abstention depuis 1969, qui devrait selon les sondeurs dépasser les 25%. Contrairement à 2002 où la présence du Front national (FN) avait mobilisé, la participation recule nettement par rapport au 1er tour (22,23%).

Il s'agit ainsi du deuxième taux de participation le plus bas de l'histoire de la Ve République, pour un second tour d'élection présidentielle. Le taux le plus faible – 68,85% – avait été obtenu en 1969, lors du second tour opposant Georges Pompidou et Alain Poher.

L'un des enjeux auquel le nouveau président de la France devra faire face sera donc de créer une dynamique et une adhésion à son projet. Au premier tour, il n'avait réuni que 24% des suffrages. Une base qu'il lui faudra élargir, dans une élection où, présence du Front national oblige, certains électeurs se sont prononcés par défaut.

En témoignent également les premiers chiffres des votes blancs et nuls. Selon un sondage sortie des urnes réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et Le Monde, près de 12% des votants ne se sont exprimés ni pour Marine Le Pen ni pour Emmanuel Macron. Une première sous la Ve République.

