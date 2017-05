Présidentielle 2017 : la participation à 20h pourrait atteindre 74%, taux le plus bas depuis 1969

Le 7 mai, jour du second tour de l'élection présidentielle, l'abstention devrait atteindre 26% à 20h, selon les estimations de l'institut de sondage Elabe. Un chiffre plus élevé qu'au premier tour.

D'après une estimation Elabe pour BFMTV, la participation au second tour de la présidentielle française est estimée à 74% à 20 heures. Il s'agirait d'un taux en recul par rapport à celui du deuxième tour de l'année 2012, qui avait atteint 80,35%, mais aussi par rapport au premier tour de 2017 (77,77%).

Il s'agirait également du deuxième taux de participation le plus bas de l'histoire de la Ve République pour un second tour d'élection présidentielle. Le taux le plus faible – 68,85% – avait été obtenu en 1969, lors du second tour opposant Georges Pompidou et Alain Poher.

