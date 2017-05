En plein débat présidentiel, Whatsapp devient inaccessible : les internautes paniquent

Une multitude d'internautes a manifesté son inquiétude ou sa colère, dans la soirée du 3 mai, en raison du dysfonctionnement soudain de l'application Whatsapp. Un bug survenu en plein débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen...

Une incapacité à accéder à l'application de messagerie mobile Whastapp, durant la soirée du 3 mai, a provoqué une tempête sur Twitter. De très nombreux internautes ont en effet partagé leur désarroi sur le réseau social (en français, mais aussi dans d'autres langues) :

Non mais c'est une blague Whatsapp marche plus — fab (@ClaraFlh) 3 mai 2017

c une blague whatsapp qui beug la — -S- (@AgostiniSarah) 3 mai 2017

#whatsappdown#WhatsApp Bonsoir, suis-je le seul à avoir un problème de fonctionnalité avec Whatsapp ?Personnellement l'appli n'envoi + rien — TuRtLE (@AlihClk) 3 mai 2017

Certains d'entre se sont amusés à imaginer un lien entre cet incident et le débat opposant les deux candidats du second tour de l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Même Whatsapp a pas supporté d'entendre Le Pen hurler pendant 2 heures. #2017LeDébat — Grégory (@Greg_75) 3 mai 2017

#2017LeDebat..et #whatsapp se prend les pieds dans le tapis juste ce soir. Suis sur que c'est à cause des commentaires sur le débats — Lanika (@lanikapremdjee) 3 mai 2017

«Coïncidence ? Hackers des partis ? Le Pen dirait sûrement : "terrorisme islamiste" !», a par exemple tweeté une utilisatrice du réseau social.

Bug Whatsapp pendant le #GrandDebat - coïncidence ? Hackers des partis ? LePen dirait sûrement : "terrorisme islamiste !" #JPP#tropdecris — AnnaCM (@Anna_Morin) 3 mai 2017

«Bon visiblement WhatsApp ne supporte pas la charge d’un débat présidentiel français», a de même plaisanté un internaute.

Bon visiblement @WhatsApp ne supporte pas la charge d’un débat présidentiel français 🤓 #2017LeDébat — Maxime Baudette (@Maxime44) 3 mai 2017

Lire aussi : L’application de messagerie sécurisée WhatsApp assure qu’elle n’autorise pas la surveillance