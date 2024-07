Tour de France : un cycliste écope de 200 euros d'amende pour un baiser en pleine course

Le cycliste Julien Bernard a été sanctionné le 6 juillet par l’Union cycliste internationale (UCI) d’une amende de 200 francs suisses. En pleine course, le Bourguignon s'était arrêté pour embrasser sa compagne et profiter d'un bain de foule. Le Français s’est dit prêt à «payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment».

«Mais je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment», a riposté le cycliste Julien Bernard sur son compte X, après avoir écopé d'une amende de 200 francs suisses (200 euros) infligée par l’Union cycliste internationale (UCI).

Et désolé @UCI_cycling d’avoir porté dommage à l’image du Sport 😅 Mais je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment 😬 pic.twitter.com/lF5g7oViyx — Julien Bernard (@JulienBernard17) July 5, 2024

Alors que l'étape du Tour de France traversait sa région, le Bourguignon aux couleurs de l'équipe américaine Lidl-Trek s'est offert le 5 juillet un bain de foule, alors que des proches l'attendaient sur les routes qui relient Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin. Il s'est arrêté pour embrasser sa compagne en plein contre-la-montre. La scène filmée, diffusée en direct, a été massivement republiée sur les réseaux sociaux.

«Un moment inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire»

«Je n’ai pas les mots. Un moment inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire (...). Merci le Tour de France pour ce moment», avait réagi quelques instants plus tard le sportif trentenaire en republiant la vidéo sur son compte Instagram.

Certains médias français, notamment TF1, ont également partagé cette euphorie et commenté « c'est un de ces moments qui font le charme du Tour de France».

Pas du même avis, l’UCI s’est appuyée sur l’article 2.12.007-8.6 C de son règlement, et l'a sanctionné le 6 juillet d'une amende de 200 francs suisses pour «comportement déplacé au cours de la course et dommages à l'image du sport».