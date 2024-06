France : un policier sauve in extremis deux habitants coincés dans leur maison balayée par une crue

Les images ont fait le tour du web : en Isère, un policier hélitreuillé a sauvé deux habitants bloqués dans leur maison, les extirpant par le toit alors que la bâtisse était sur le point d’être emportée par une rivière en crue.

Le 21 juin, des crues torrentielles ont ravagé le village de La Bérarde, en Isère. La Police nationale a rapporté que les CRS montagne et la sécurité civile étaient intervenues pour évacuer une centaine de personnes. Mais deux habitants manquaient à l’appel, avant d’être localisés dans une maison menacée par les flots.

Les images de l’intervention du policier Damien Fillon au milieu de l’apocalypse, notamment partagées par le journaliste militant écologiste Hugo Clément, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. «Malgré des conditions périlleuses, il a réussi à les sauver juste avant que la maison ne soit engloutie», a déclaré la police française.

Le CRS a été hélitreuillé sur le toit de la bâtisse, qu’il est ensuite parvenu à ouvrir pour extraire les deux personnes prises au piège. «Toute la maison tremblait et je me suis rendu compte que la rivière s’engouffrait. J’ai réussi à casser le toit à coups de massette», a relaté le sauveteur à BFM TV.

Le policier (CRS Alpes) qu’on voit sur cette vidéo s’appelle Damien Fillon. C’est mon ami.



Il a été hélitreuillé sur le toit de cette maison engloutie par la rivière, hier à La Bérarde, hameau d’Isère totalement dévasté par une crue éclair.



Il a enfoncé une partie du toit… pic.twitter.com/mkDm47Dthk — Hugo Clément (@hugoclement) June 22, 2024

La maison était alors déjà ensevelie à 95% : «Je mets la tête à travers le toit, je tombe nez à nez sur deux personnes accrochées aux poutres du plafond qui me disent : "On est là, on est là"», a-t-il poursuivi.

Et Damien Fillon d’ajouter : «J’ai réussi à les harnacher, ils ont plus ou moins sauté dans le vide. Ensuite, j’ai réussi à les tracter hors de ce piège et les évacuer sur les berges grâce à l’hélicoptère».

«On a entendu les bruits d’hélicoptère, un type est descendu sur le toit, on a entendu des pas, on a dit : "Oui, on est là, on est à deux"», a raconté au 20h de TF1 l’un des deux rescapés, un touriste belge.

😱 Au lendemain des violentes intempéries qui ont notamment touché l’#Isère, les images du hameau de #LaBérarde font froid dans le dos… Elles témoignent de la violence de l’eau qui a quasiment tout détruit : la plupart des bâtiments sont éventrés, effondrés ou ensevelis… C’est… pic.twitter.com/jhSJfBJ2B8 — Guillaume Woznica (@GWoznica) June 22, 2024

Les images au lendemain de la catastrophe témoignent de la violence des torrents de boue qui ont rasé la quasi-totalité du village.