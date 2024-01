France : 200 personnalités appellent à manifester le 21 janvier contre la loi immigration

Quelque 200 personnalités françaises - acteurs, écrivains, journalistes ou encore représentants syndicaux - ont appelé à manifester le 21 janvier contre la promulgation de la loi immigration, dénonçant un «tournant dangereux de (la) République», dans une tribune parue le 7 janvier dans L'Humanité et Mediapart.

Un texte de loi «rédigé sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de "préférence nationale"» : dans un texte publié par le quotidien l'Humanité et le média en ligne Mediapart, 200 personnalités ont fustigé la loi immigration et appelé à manifester le 21 janvier.

Parmi les signataires de la tribune figurent les actrices Josiane Balasko et Julie Gayet, les écrivains Nicolas Mathieu et Alice Zeniter, ou encore les syndicalistes Marylise Léon (CFDT) et Sophie Binet (CGT).

Cette loi, adoptée fin décembre et soutenue par LR et le RN, restreint notamment le versement de prestations sociales pour les étrangers, instaure des quotas migratoires, remet en question l'automaticité du droit du sol et rétablit un «délit de séjour irrégulier». Elle donne également aux préfets un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension.

Les signataires dénoncent une «division sans fin de notre société»

Le président Emmanuel Macron l'a défendue, assurant qu'elle est le «bouclier qui manquait» à la France, qui compte selon les autorités 5,1 millions d'étrangers en situation régulière (7,6% de la population), un demi-million de réfugiés et entre 600 000 et 700 000 clandestins.

Ce texte permettra de «mieux intégrer par le travail» et la «régularisation de 7 000 à 10 000 personnes», a-t-il assuré.

«Soucieux de rassemblement et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi», conclut quant à elle la tribune.