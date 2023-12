France : nouvelles manifestations pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza

Des milliers de personnes soutenant le peuple palestinien sont de nouveau descendues dans la rue le 2 décembre, à Paris et dans plusieurs villes françaises, réclamant un «cessez-le-feu permanent» dans le conflit entre Israël et le Hamas et dénonçant un « génocide » des Palestiniens.

«Nous sommes tous des enfants de Gaza», scandaient les manifestants pro-palestiniens dans les rues de la capitale française le 2 décembre, au lendemain de la reprise des bombardements dans la bande de Gaza par l'armée israélienne et de l'expiration d'une trêve avec le Hamas.

Mélenchon fustige les «prémisses d'un génocide»

Le leader de la France insoumise (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon, juché sur le camion de tête de cortège, a jugé devant la presse que la reprise des bombardements israéliens à Gaza présentait les «prémisses d'un génocide». Il a accusé de surcroît Benjamin Netanyahou d'être coupable de «crimes de guerre».

🔴📺 Gaza : génocide en cours ?



Retrouvez mon intervention à la manifestation #PourLaPaix et pour un cessez-le-feu permanent.

La représentante de l'Autorité palestinienne en France, Hala Abou Assira, a insisté sur la nécessité d'un «cessez-le-feu immédiat face au crime de génocide en cours dans la bande de Gaza».

Une quarantaine de rassemblements de soutien au peuple palestinien ont été organisés en France.

Des milliers de personnes toujours réunies Place de la Bastille en soutien au peuple palestinien à Paris

L'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre a entraîné une riposte massive d'Israël avec pour objectif revendiqué «d'anéantir» le mouvement islamiste palestinien. Selon Israël, 1 200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque.

L'armée israélienne et le Hamas ont recommencé les bombardements et combats, le 1er décembre au matin, à l'expiration de la trêve. Depuis le début des hostilités, plus de 15 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, parmi lesquelles plus de 6 150 âgées de moins de 18 ans, selon le gouvernement du Hamas.