Tempête Ciaran : deux morts et d'importantes perturbations dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest

La puissante tempête automnale Ciaran qui a frappé une partie de l'Europe occidentale dans la nuit du 1er au 2 novembre a fait deux morts, en France et en Espagne, et provoqué d'importantes perturbations en progressant vers la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Dans le Nord de la France, un chauffeur-routier a été tué par la chute d'un arbre sur son poids lourd. Seize personnes, parmi lesquelles sept sapeurs-pompiers, ont été blessées dans la même zone, dont une grièvement, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Environ 1,2 million de foyers ont été privés d'électricité dont 780 000 en Bretagne (ouest de la France).

Dans le sud de l'Angleterre, en Grande-Bretagne, vents violents et fortes pluies entraînent d'importantes perturbations, avec la suspension durant une bonne partie de la matinée de ce 2 novembre des liaisons maritimes depuis le port de Douvres qui a averti de retards dans les heures qui viennent. Des centaines d'écoles ont été fermées.

L'île anglo-normande de Jersey, en alerte rouge, a enregistré des vents jusqu'à 160 km/h et 35 personnes ont dû loger à l'hôtel après des dégâts sur leurs habitations, selon la police. Tous les vols ont été annulés dans les aéroports de Jersey, Guernesey et Aurigny.

Des inondations attendues en Angleterre

En Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre), plus de 8 500 foyers sont privés d'électricité. Des inondations sont attendues dans 54 localités, principalement sur la côte Sud de l'Angleterre, selon l'Agence de l'environnement.

Aux Pays-Bas, le niveau d'alerte a été relevé à orange, avec des vents attendus jusqu'à 110 km/h. A l'aéroport de Schiphol-Amsterdam, environ 200 vols, principalement sur des destinations européennes proches, ont été annulés. Le trafic ferroviaire et de ferries est également perturbé. Face aux embouteillages, les automobilistes ont été priés de privilégier le travail depuis leur domicile.

Dans l'ouest de la France, les vents ont frôlé dans la nuit les 200 km/h dans le Finistère, à la pointe bretonne. Vingt-trois des 96 départements du territoire métropolitain étaient en vigilance orange ce 2 novembre en fin de matinée, selon Météo-France. L'ensemble de la Bretagne est passé en vigilance jaune vent, les risques de très fortes bourrasques se concentrant entre la Manche et le Nord. Le secteur des transports est perturbé dans l'ouest du pays où la circulation routière était interdite ce 2 novembre au matin dans le Finistère. Le trafic aérien régional a également été perturbé.

Des trains à l’arrêt en France, des vols annulés aux Pays-Bas et en Espagne

Les chemins de fer prévoyaient ce 2 novembre des arrêts préventifs sur une partie des trains de la banlieue parisienne. En Espagne, de nombreuses régions font l'objet d'alertes météo en raison de vents pouvant dépasser les 150 km/h. La partie la plus touchée par la tempête est le nord-ouest du pays, où certaines zones de Galice sont en alerte rouge, en raison de vents extrêmement violents sur la côte.

A Madrid, une femme est morte en plein centre ville suite à la chute d'un arbre provoquée par les fortes ravales de vent, ont annoncé les services d'urgence.

Selon l'agence météorologique espagnole (Aemet), certaines zones côtières des régions de Cantabrie et du Pays basque sont également en alerte rouge. Les vagues pourraient atteindre 8 ou 9 mètres.

Treize vols ont été annulés ce 2 novembre à l'aéroport de Bilbao, selon le gestionnaire aéroportuaire espagnol Aena. Cinq autres annulations ont eu lieu dans d'autres aéroports de Galice, des Asturies et de Cantabrie. La tempête a également entraîné l'interruption du trafic ferroviaire entre Ourense et Vigo ou entre La Corogne et Ferrol, en Galice, ainsi que sur d'autres petites lignes des régions de Cantabrie, des Asturies ou du Pays basque.

Le Portugal ne sera pas «directement affecté» par la tempête Ciaran, a indiqué l'institut météorologique national, qui a toutefois placé les régions côtières du centre et du nord du pays sous alerte rouge.