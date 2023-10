«Diversion» ? Darmanin sous le feu des critiques après avoir accusé Karim Benzema d'islamisme

La polémique autour de Karim Benzem s'est poursuivie, Gérald Darmanin se voyant reprocher d'avoir instrumentalisé le joueur en l'accusant d'islamisme pour avoir manqué de compassion envers les victimes du Hamas. L'international algérien Youcef Atal a quant à lui été suspendu par l'OGC Nice pour avoir partagé une vidéo jugée antisémite.

«La mise en cause de Monsieur Benzema, qui ne vit même plus en France, est une diversion», dénonçait Marine Le Pen, le 20 octobre. «Nous sommes confrontés à des problèmes majeurs, avec le fondamentalisme islamiste dans notre pays et les attentats qui continuent à se dérouler sur notre territoire», a ajouté la présidente des députés du RN.

Depuis près d’une semaine, les tacles successifs de Gérald Darmanin sur le Ballon d'or 2022 Karim Benzema prennent l’apparence d’une faute politique. «Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans… Nous nous attaquons à une hydre que sont les Frères musulmans parce qu’ils donnent un djihadisme d’atmosphère comme le disait Gilles Kepel [politologue français spécialiste de l’islam]», a fustigé le ministre de l’Intérieur sur CNews le 16 octobre.

La veille, le joueur franco-algérien avait adressé sur X «toutes (ses) prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants», sans mention des victimes israéliennes du Hamas.

Benzema accusé d'être en lien avec les Frères musulmans

«Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation», rétorquait son avocat Hugues Viguier, dénonçant le 18 octobre une «instrumentalisation intolérable » du joueur. Le 19 octobre sur RMC, il annonçait déposer plainte contre Gérald Darmanin pour fausses informations et injures publiques.

Le ministre français de l’Intérieur a néanmoins persisté dans sa critique de l’ex-star du Real Madrid, déclarant le 19 octobre au soir qu'il retirerait ses propos accusant Benzema d'être «en lien notoire avec les Frères musulmans» si ce dernier «tweetait» pour «pleurer également» l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur de français d'Arras, par un jeune radicalisé.

D’autres personnalités politiques de droite se sont engouffrées dans la polémique comme Eric Zemmour ou Nadine Morano. Considéré comme une légende en Espagne, «KB9» n'a jamais eu la même popularité en France pour de multiples controverses, dont son implication dans le chantage à la sextape de son coéquipier en sélection Mathieu Valbuena. Il est de longue date une cible de l'extrême droite mettant en doute le patriotisme de l'international, né à Lyon de parents algériens. Ainsi lui a-t-on régulièrement reproché de ne pas chanter la Marseillaise en sélection.

Pour justifier les propos de Gérald Darmanin un proche du ministère de l’Intérieur a fait valoir dans Le Figaro le 18 octobre «une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste», avec notamment «un prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à La Mecque.»

Benzema joue en Arabie saoudite, pays condamnant les Frères musulmans

Les détracteurs du ministre ont quant à eux souligné que Karim Benzema était parti jouer en Arabie saoudite, pays où les Frères musulmans sont classés comme organisation terroriste.

Les propos de Gérald ont par ailleurs stupéfait le Premier secrétaire du Parti socialiste (opposition) Olivier Faure. «Un ministre de l’Intérieur peut accuser publiquement et sans preuves ? Se justifier ensuite sur la base hasardeuse de tweets postés ou non? On quitte l’État de droit pour entrer dans l’ère du soupçon», a-t-il réagi sur X.

L'international algérien Youcef Atal suspendu

«Le ministre de l'Intérieur, il n'a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema ?», a renchéri vendredi 20 octobre l'écologiste Sandrine Rousseau tandis qu'Alexis Corbière, de La France Insoumise, estimait que Gérald Darmanin avait inventé «le contrôle de tweet au faciès.»

Karim Benzema n’est pas le seul footballeur pris par une polémique avec, en toile de fond, le conflit entre Israël et le Hamas. L’international algérien Youcef Atal, de l’OGC Nice, a été suspendu par son club le 18 octobre pour avoir partagé une vidéo le 16 octobre dans laquelle un prédicateur palestinien implore Dieu d’envoyer un jour noir sur les juifs.» «J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’en excuse», a-t-il déclaré, ajoutant condamner fermement toute forme de violence. Une enquête a néanmoins été ouverte «apologie de terrorisme» et une plainte pour «provocation publique à la haine» a été déposée par le CRIF.