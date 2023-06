Fusillade mortelle à Nantua : le suspect arrêté après une traque des gendarmes

La petite ville de Nantua dans l’Ain a été le théâtre d’une fusillade ce 1er juin dans la matinée. Un individu armé d’un fusil a tiré sur plusieurs personnes. Un jeune homme est décédé et le tireur a été arrêté en début d’après-midi.

Ce 1er juin vers 10h30, une fusillade a éclaté dans le centre-ville de Nantua (3 500 habitants) dans l’Ain. Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, un homme armé aurait tiré sur plusieurs personnes attablées à l’intérieur d’un café. Les raisons du drame demeuraient inconnues en fin d’après-midi.

🔴 Fusillade à Nantua : plusieurs victimes, le tireur en fuite

Plus d'infos ➡️ https://t.co/9eZAkKQxf2pic.twitter.com/NF6JTnOmB7 — Le Progrès Ain (@leprogresain) June 1, 2023

Un mort et trois blessés

Le premier bilan fait état d’un mort, un jeune homme âgé de 19 ans décédé sur place.

Selon l’antenne locale de France 3, c’est un père et son fils qui auraient initialement été visés par les tirs de pistolet. Les pompiers dépêchés sur place ont découvert le corps inanimé de la victime et ont transféré en hélicoptère à l’hôpital Lyon Sud un autre homme, âgé de 31 ans, touché à l’abdomen et en état d’urgence absolue. Deux blessés légers ont eux été pris en charge sur place, dont un pour un malaise cardiaque.

Le tireur, un homme d’une trentaine d’années, a été arrêté en début d’après-midi par les gendarmes. Interrogé par France 3, un pharmacien a déploré : «C’est fou, les gens ont des armes en France et tout le monde se tire dessus pour rien.» Et le média d’évoquer des «conflits fréquents dans cette petite commune».

Le GIGN est sur place à #Nantua dans l'#Ain. L'auteur présumé des coups de feu serait retranché dans un appartement du centre-ville.https://t.co/iU4BVHGRBP — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) June 1, 2023

Dispositif sécuritaire pour les riverains

Les deux écoles primaires, le collège et les deux lycées de la ville ont été confinés, la gendarmerie ayant bouclé un périmètre de sécurité avec la police municipale en fin de matinée.

Selon des témoignages récoltés par France 3, le tireur aurait pris la fuite à pied et se serait retranché dans un appartement de la rue de l’Hôtel-de-Ville, tout proche des lieux du drame. Une cinquantaine de gendarmes et une équipe du GIGN ont été mobilisés et sont parvenus à arrêter l’individu.

Le centre-ville bouclé, il a été demandé à la population de ne pas sortir de chez elle. Le dispositif a été levé peu avant 16h.

Une enquête de flagrance pour assassinat a été ouverte et confiée à la section de recherche de Lyon. Selon le parquet de Bourg-en-Bresse, rien n’indique pour l’heure une éventuelle connotation terroriste de l’attaque. Les premières pistes mèneraient plutôt vers un règlement de compte.

⚠️ Événement en cours à #Nantua

➡️ Les élèves sont gardés en sécurité dans les établissements scolaires avec de quoi les alimenter.

➡️ Une cellule psychologique sera opérationnelle au sein de la sous-préfecture de Nantua à 15h. pic.twitter.com/Rusc4WDFkx — Préfète de l'Ain (@Prefet01) June 1, 2023

Cette fusillade dans l’Ain fait suite à une autre à Nice dans les Alpes-Maritimes le 31 mai, où un individu a été grièvement blessé par balle et deux personnes interpellées après une course-poursuite avec la police. Par ailleurs, un homme a également été tué le 30 mai à Marseille dans une affaire de guerre des gangs.