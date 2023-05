Armement : pour remplacer ceux cédés à Kiev, le gouvernement veut commander 130 nouveaux blindés

Dans le cadre de la loi de programmation militaire, Paris entend commander 130 blindés supplémentaires pour remplacer les chars légers AMX-10 et les VAB cédés à l’Ukraine. Une rallonge budgétaire qui pourrait avoisiner les 300 millions d’euros.

Cent trente blindés flambants neufs, c’est la demande du ministère français des Armées afin de remplacer ceux cédés à l’Ukraine. Dans un amendement au projet de loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, déposé le 16 mai par le gouvernement, celui-ci demande «38 blindés Jaguar et 92 blindés Griffon supplémentaires», par rapport aux 200 et 1345 initialement prévus.

Une révision afin de «tire[r] les conséquences de décisions prises postérieurement au dépôt du projet de loi en ce qui concerne les cessions à l’Ukraine», défend l’exécutif dans son exposé. «Ainsi, pour ne pas peser sur le format des armées, le gouvernement financera hors ressources budgétaires de la LPM le recomplétement de matériels plus anciens cédés à l’Ukraine», poursuit-il.

Le 4 janvier, à l’issue d’un échange téléphonique avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron avait annoncé la cession à l’Ukraine de chars légers AMX-10 RC, un blindé de reconnaissance monté sur un châssis à roues et doté d’un canon de 105 mm. Ni l’Elysée ni l’hôtel de Brienne n’avaient précisé le nombre de ces blindés.

650 millions d’euros d’aides militaires françaises à Kiev

Quant aux véhicules de l’avant blindé (VAB), un transport de troupes datant des années 70 et progressivement retiré du service au sein des forces françaises, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait déclaré en juin 2022 à la presse que Paris en livrerait «des quantités significatives» à Kiev.

Contrairement aux canons Caesar ou aux lance-roquettes unitaires, la France est restée floue sur le nombre de blindés légers qu’elle fournira à l’Ukraine. Joint par l’AFP au sujet de cet amendement au projet de loi LPM, l’hôtel de Brienne souligne que le remplacement des blindés ne se fait pas sur la base d’un ratio d’un pour un.

D’ailleurs, un nouveau don à l’Ukraine d’AMX-10 est dans les tuyaux, à en croire la déclaration commune publiée suite à la rencontre entre les présidents français et ukrainien le 14 mai à l’Elysée. «Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC», indique le document, sans préciser le nombre de véhicules.

Concernant le coût unitaire, le prix d’un Jaguar est d’environ 4,5 millions d’euros, soit trois fois celui d’un Griffon. Des montants indicatifs, appelés à varier suivant les commandes mais qui, dans les proportions indiquées dans l’amendement, pourraient dépasser le seuil des 300 millions d’euros. Selon le décompte tenu par le think-tank allemand Kiel Institute for the World Economy (IFW), Paris a fourni 650 millions d’euros d’aides militaires à l’Ukraine entre le 24 janvier 2022 et le 24 février 2023.