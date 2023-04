Les députés macronistes pour un drapeau européen obligatoire au fronton des mairies

Les députés macronistes vont défendre en mai une proposition de loi pour rendre obligatoire le pavoisement des mairies avec les drapeaux français et européen. Le texte de loi ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique.

La proposition de loi initiée par le chef du groupe Renaissance (macroniste) Aurore Bergé et le député Mathieu Lefèvre de rendre obligatoire le pavoisement des mairies avec les drapeaux français et européen, a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le mardi 9 mai, lors de la journée de l'Europe.

Mathieu Lefèvre, élu du Val-de-Marne, explique vouloir «combler un vide juridique». «Dans la loi, l'obligation du pavoisement des drapeaux français et européen n'existe aujourd’hui que pour les écoles», dans le Code de l'éducation.

«Pour les mairies, il n'y a pas d'unification des pratiques, et certaines préfèrent installer un drapeau régional» plutôt que l'emblème de l'Union européenne, regrette-t-il, même si en pratique, de nombreuses mairies affichent déjà les deux drapeaux.

Le texte est surtout une offensive visant le Rassemblement national et La France insoumise, à un an des élections européennes. «Certains partis politiques sont mal à l'aise avec le drapeau européen», critique Mathieu Lefèvre.

Et la proposition de loi permet aux macronistes «de redire l'importance que nous accordons à la construction européenne», ajoute le député Renaissance.

Le texte entend rendre le pavoisement des drapeaux français et européen «obligatoire sur le fronton de chacune de nos mairies [et] comme pour le 9 mai, il est proposé que le drapeau national conserve la place d'honneur, c'est‑à‑dire à droite du drapeau européen et donc vu à gauche de ce dernier en regardant l'édifice public», précisent ses initiateurs.

Un texte loin de faire l'unanimité dans la classe politique

Plusieurs responsables politiques ont exprimé leur opposition au projet de loi à l'instar du député de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. «Les députés Renaissance, fiers de la destruction de la France orchestrée par Bruxelles, veulent maintenant l’imposer sur les frontons de toutes nos mairies. Jamais !», s'est-il exclamé.

Les députés Renaissance, fiers de la destruction de la France orchestrée par Bruxelles, veulent maintenant l’imposer sur les frontons de toutes nos mairies. Jamais !https://t.co/qdNOyjusoe — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 26, 2023

Le maire Rassemblement national de Beaucaire Julien Sanchez questionne les macronistes : «Les députés Renaissance pourraient-ils foutre la paix à nos hôtels de ville et mettre le drapeau européen dans leurs bureaux si ça leur chante ?» «Qu’ils s’occupent plutôt du pouvoir d’achat des Français et des services publics effondrés ! C’est leur job !», conseille-t-il.

Les députés @Renaissance pourraient-ils foutre la paix à nos hôtels de ville et mettre le drapeau européen dans leurs bureaux si ça leur chante ?

Qu’ils s’occupent plutôt du pouvoir d’achat des Français et des services publics effondrés ! C’est leur job !https://t.co/USEBzUUtuRpic.twitter.com/8d0O5wqAZf — Julien Sanchez (@jsanchez_rn) March 26, 2023

De son côté, le président des Patriotes Florian Philippot s'offusque : «les députés macronistes veulent rendre OBLIGATOIRE le torchon bleu à étoiles de l’UE sur les mairies françaises !» «Rappelons que ce "drapeau européen" était dans le texte de la Constitution européenne rejeté par les Français en 2005 ! Il faut au contraire l’interdire partout !», a-t-il tonné.

Les députés macronistes veulent rendre OBLIGATOIRE le torchon bleu à étoiles de l’UE sur les mairies françaises !



Rappelons que ce « drapeau européen » était dans le texte de la Constitution européenne rejeté par les Français en 2005 !

Il faut au contraire l’interdire partout ! pic.twitter.com/a8AR5CXTCo — Florian Philippot (@f_philippot) March 26, 2023

L'eurodéputé Gilbert Collard a pour sa part fait un vote sur sa page Twitter, recueillant massivement des voix opposées au projet macroniste.