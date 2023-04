Le 1er avril, plus de 300 personnes ont défilé à Paris pour protester contre la politique du logement. La mobilisation a été organisée par l’association Droit au logement. Les manifestants ont exigé l’abandon de la loi Kasbarian-Bergé qui prévoit des sanctions plus dures contre les squatteurs et l’expulsion accélérée en cas de non-paiement du loyer.