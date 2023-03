Deux tiers des Français jugent les médias «pas assez impartiaux», selon une enquête

Une enquête réalisée par l’institut Viavoice auprès d’un échantillon d’un millier de Français, met en exergue les reproches de manquement à l’impartialité et de détérioration de la qualité de l’information adressées par les citoyens aux journalistes.

Le reproche d'un manque d’impartialité souvent adressé aux journalistes se voit confirmé, parmi d’autres enseignements, dans l’édition 2023 d’un sondage réalisé par l’institut Viavoice à l'occasion des Assises du journalisme et en pleine contestation de la réforme des retraites.

Plus d'un sondé sur deux (54%) estime ainsi que «la qualité de l'information délivrée par les journalistes s'est détériorée» ces dernières années, selon ce baromètre consacré à «l'utilité du journalisme» réalisé chaque année. 7 répondants sur 10 (70%) attribuent cette détérioration au fait que «l'information est trop orientée, pas assez impartiale», deuxième raison invoquée juste derrière le reproche selon lequel «l'information est parfois fausse et trop vite relayée» (74%).

«La question de l'impartialité revient souvent» dans le sondage, a commenté à l'AFP Adrien Broche, responsable des études chez Viavoice. «Ca va de pair avec ce qu'on réclame de l'information : puisqu'on réclame une information utile et vérifiée, on exige d'elle qu'elle soit impartiale», a-t-il ajouté.

La crédibilité du journalisme mise en cause

A la question principale du baromètre, 84% des sondés répondent certes que le journalisme «est un métier utile», mais ce score est le plus faible en sept éditions, avec une baisse de 6 points par rapport à 2022, juste après l'élection présidentielle, et même deux points en dessous de l’édition de février 2020 réalisée au cœur de la crise des Gilets jaunes.

Les auteurs de l'étude soulignent que les plus fortes baisses, concernant cet objet, sont constatées parmi les publics les moins défavorables à la réforme des retraites, avec un recul de 9 points chez les 60 ans et plus, de 14 points pour les cadres.

A titre de comparaison, les ouvriers et employés sont 80% à estimer que le journalisme est un métier utile, une baisse à hauteur de la moyenne. «C’est le journalisme non seulement comme métier, mais comme "institution" [...] qui se trouve bousculé», alertent les auteurs de l'étude, qui estiment que les reculs, même légers, sur l'utilité de la profession, «sont à prendre au sérieux» dans un contexte de crise politique et sociale.

Ils pointent notamment des baisses de confiance significatives sur «les périmètres d’intervention en lien direct avec le débat public», avec une baisse de 4 points sur la vie politique, de 5 points sur les questions de société et surtout l’économie, avec une baisse de 8 points par rapport à l’édition précédente. Seulement un peu plus d’un sondés sur deux (54%) faut confiance au travail des journalistes sur ce dernier sujet.

Un climat «d’obésité informationnelle»

La manière de présenter l'information a aussi pu faire perdre «le goût de s'informer» parmi les sondés : 74% jugent l'information «trop anxiogène», 73% reprochent aux journalistes de se répéter. Un signal qui, selon Adrien Broche, «alerte à nouveau sur un climat d’obésité informationnelle qui nuit à la bonne sélection de l’information». Parmi les signes de ce «trop plein», 72% des sondés estiment d'ailleurs qu’il «est de plus en plus difficile de distinguer le site d’un média sérieux, relayant de vraies informations, et des sites relayant toutes sortes d’informations non vérifiées».

Toujours par rapport aux raisons qui conduisent certains à perdre le goût de s'informer, 49% des répondants font tout simplement valoir qu'ils ne font «pas confiance» à la profession, et un tiers d'entre eux jugent que «les journalistes ont moins le goût d’aller chercher l’information qu’auparavant».

Malgré les critiques, 95% des sondés disent s'informer au moins une fois par semaine et 69% tous les jours, tous canaux confondus. Par types de médias, la presse écrite et la radio disposent d’une meilleure crédibilité, avec respectivement 76% et 75% de personnes indiquant avoir «confiance» ou «tout à fait confiance» dans ces supports, les médias télévisuels et sur Internet étant plus en retrait avec des scores de 64% et 51%.

En termes de priorité accordée aux différents sujets, les sondés se montrent nettement plus intéressés par la France (74%) et leur ville (43%) que par l’Europe, qui recueille un score faible (18%), «le monde» étant jugé plus intéressant (30%). Enfin, peu de sondés se montrent disposés à mettre la main au portefeuille : seuls 35% des répondants jugent «qu’une information de qualité se paie» et qu’«elle n’est pas gratuite».