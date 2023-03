Retraites : 10e journée de mobilisation des opposants à la réforme (EN CONTINU)

Emmanuel Macron persiste et signe : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée «avant la fin de l'année». En face, les organisations syndicales ont renouvelé leur appel à la mobilisation ce 23 mars pour faire plier le gouvernement.

Une nouvelle journée de mobilisation débute ce 23 mars contre la très contestée réforme des retraites adoptée par le Parlement après l'échec des deux motions de censure déposées contre le gouvernement d'Elisabeth Borne suite à l'utilisation de l'article 49.3.

Malgré un climat social explosif et une opposition des Français contre la réforme selon différents sondages, l'exécutif entend, pour l'heure, se montrer inflexible malgré les nombreuses manifestations spontanées qui se poursuivent à travers le pays.

A ce titre, Emmanuel Macron qui a déclaré accepter «d'endosser l'impopularité», campe sur sa ligne : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée «avant la fin de l'année», a-t-il rappelé lors d'une interview télévisée sur TF1 et France 2 le 22 mars.

En plus de plusieurs partis d'opposition, les organisations syndicales n'entendent pas fléchir et ont appelé à poursuivre la mobilisation. Ainsi, à l'instar des mobilisations nationales précédentes, de nombreux rassemblements sont attendu à travers l'hexagone. A Paris, épicentre de la contestation, le cortège s'élancera de la place de la Bastille à Opéra à 14h. 5000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans le cadre de cette manifestation.