Le préfet de Police va réquisitionner des agents municipaux pour ramasser les poubelles à Paris

Alors que les éboueurs font grève contre la réforme des retraites du gouvernement, le préfet de Police Laurent Nunez va réquisitionner des agents municipaux sous peine d'emprisonnement et d'amende. Une demande qui provoque l'ire d'Anne Hidalgo.

En raison des grèves d'éboueurs dans la capitale et de l'insalubrité croissante, le préfet de Police Laurent Nunez va mobiliser des agents municipaux pour ramasser les ordures des rues parisiennes, d'après une information du Parisien.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo avait pourtant indiqué plus tôt dans la soirée du 15 mars qu'elle «ne donnerait pas suite» à la requête de la préfecture, demande qui irait à l'encontre de la volonté des éboueurs qui s'opposent à la réforme des retraites du gouvernement.

Bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement

Or, les employés municipaux qui refuseraient de répondre à l'appel du préfet de Police s'exposeraient à six mois d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les éboueurs de la capitale sont en grève. Et plus de 7 600 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées. Ainsi, la mairie de Paris et le gouvernement se renvoient la responsabilité de cette situation.

Ma réponse au gouvernement sur la demande des réquisitions. ⤵️ pic.twitter.com/iazgOD0aDk — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 15, 2023

Devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait affirmé que si la mairie ne réquisitionnait pas du personnel, le préfet de police de Paris s'en chargerait «ce soir ou au plus tard demain», car c'est une «question de salubrité publique». «Il est paradoxal que l'Etat demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé alors que la réquisition est, de droit, une compétence de l'Etat», avait taclé Anne Hidalgo en s'adressant au préfet de police Laurent Nunez.

«La revendication des éboueurs de la Ville de Paris, qui souhaitent légitimement ne pas travailler deux ans de plus, et qui se mobilisent pour s'y opposer, est juste», estime l'élue socialiste. «La seule réponse susceptible d'apaiser le climat actuel est d'engager le dialogue social plutôt que de livrer une épreuve de force en procédant aux réquisitions que vous appelez de vos vœux», ajoute-t-elle.