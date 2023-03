«Blocus Challenge» : Valérie Pécresse va porter plainte contre le député LFI Louis Boyard

Valérie Pécresse a annoncé porter plainte contre le député LFI qui a demandé sur les réseaux sociaux à «poster les plus belles photos de blocus de lycées et d'universités» à partir du 7 mars, nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites.

«J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région Île-de-France contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence», a annoncé la présidente Valérie Pécresse (LR) le 6 mars sur les réseaux sociaux.

"Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier."



J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région @iledefrance contre @LouisBoyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. ⤵️ pic.twitter.com/glOl3DUCV8 — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 6, 2023

«Ses déclarations appelant au blocage des lycées et à des publications sur les réseaux sociaux sont inacceptables», justifie le communiqué publié à la même occasion. «Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier», déclare encore la présidente de région dans son texte.

Dans une vidéo massivement consultée sur Twitter, le jeune député de gauche avait lancé le hashtag «#BlocusChallenge» ayant pour objectif d'inciter au blocage le plus large possible des universités et des lycées le 7 mars pour la journée d'action contre la réforme des retraites.

On lance le #BlocusChallenge !



🚫 Contre macron et sa réforme, le #7mars bloque ta fac ou ton lycée



📸 Poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag #BlocusChallenge



🏆 On tirera au sort une des photos et on emmène l’équipe de bloqueurs visiter l’Assemblée nationale pic.twitter.com/ZU0DigheGD — Louis Boyard (@LouisBoyard) March 5, 2023

«Poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag #BlocusChallenge», a-t-il écrit en commentaire, promettant un tirage au sort «de bloqueurs» pour une visite de l'Assemblée nationale en guise de récompense.

Si on ignore l'influence qu'aura cette vidéo sur les blocages de la journée d'action, l'initiative du député a fortement mobilisé ses adversaires politiques contre lui. Jean-Luc Mélenchon lui est venu en aide sur Twitter, dénonçant l'agitation des «perroquets du régime» qui «surjouent l'indignation et font la pub» à l'idée. «Coup au but !», s'est encore réjoui l'ancien candidat à la présidentielle.

Les syndicats veulent à nouveau porter un grand coup contre le projet très controversé de réforme des retraites du gouvernement. La journée de mobilisation risque notamment de sérieusement affecter les transports avec environ 80% des TGV et TER annulés.