Des activistes aspergent de peinture le siège social de TotalEnergies à Paris (VIDEO)

Dans la foulée de l'annonce du bénéfice net record de TotalEnergies, des militants écologistes ont, ce 8 février, aspergé de peinture rouge le siège du groupe pétrolier à Paris. Ils demandent la taxation des superprofits.

Des militants des groupes Alterniba et Les amis de la Terre ont aspergé de peinture rouge le siège de l'entreprise TotalEnergies ce 8 février pour dénoncer les bénéfices historiques réalisés par la multinationale en 2022 et demander l'arrêt des projets fossiles et la taxation des superprofits.

Selon le journaliste Clément Lanot présent sur place, la peinture rouge était un rappel au sang, quand le noir évoquait le pétrole.

🔴 Le siège de Total recouvert de peinture rouge (sang) et noir (pétrole) par @alternatiba75



La multinationale vient d’annoncer 19 milliards d’euros de bénéfices, un record historique. pic.twitter.com/b0TvpKarvs — Clément Lanot (@ClementLanot) February 8, 2023

TotalEnergies a dégagé en 2022 le bénéfice le plus important de son histoire – grâce à l'envolée des cours du gaz et du pétrole dans le sillage du conflit en Ukraine et des effets indus des sanctions qui en découlent – faisant resurgir les appels à taxer davantage les «superprofits» et à arrêter l'exploitation d'hydrocarbures.

L'entreprise française, cinquième groupe pétrolier privé mondial, a dévoilé ce 8 février un bénéfice net pour l'année 2022 de 20,5 milliards de dollars (19 milliards d'euros), le plus gros de son histoire.