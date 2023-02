Un mois après le gaz, l'électricité augmente de 15% en France

Dans la foulée des tarifs du gaz, l’électricité est désormais facturée à un prix lui aussi relevé de 15%, après une hausse de 4% annoncée en octobre 2021. Sans subvention de l’Etat, la hausse de l’électricité aurait frisé les 100%.

Le tarif de l'électricité augmente ce 1er février de 15% en France, un mois après une hausse similaire du tarif du gaz. La hausse concernera dans l'Hexagone 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels, ainsi que la Corse et l'Outre-mer.

Les tarifs de l'électricité étaient gelés en France depuis le 1er février 2022, date à laquelle ils avaient augmenté de 4%, en vertu du «bouclier tarifaire» annoncé en octobre 2021 par le gouvernement d'alors. Au total, ce tarif a donc augmenté de 19,6% depuis 2021.

«Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois», précise EDF à l'AFP. Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée.

L'Insee, citée par l’AFP, a souligné que les ménages avec les revenus les plus bas subissaient plus fortement la hausse des prix de l’énergie «parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus élevée dans leur panier de consommation».

Fin décembre, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) Emmanuelle Wargon avait fait valoir qu’une hausse de 15% des tarifs réglementés, «ça reste un bouclier». Selon le barème rendu public en janvier par la CRE et fixé en fonction des coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros, sans le recours au «bouclier tarifaire», la hausse de l'électricité aurait dû être de 99,22% TTC.

Au total, les subventions pour le gaz et l'électricité coûteront 46 milliards d'euros aux finances publiques en 2023, selon des informations communiquées par Bercy à l’AFP le 31 janvier.