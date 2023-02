L'inauguration du local de Reconquête! dans la cité phocéenne perturbée par des antifas

Quelque 200 personnes s'étaient réunies devant le nouveau local de Reconquête! à Marseille, scandant «pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos !». Stéphane Ravier et Stanislas Rigault étaient présents lors de l'inauguration.

La soirée d'inauguration du premier local marseillais de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour, a été perturbée le 2 février par un rassemblement «antifasciste» avant que celui-ci soit dispersé par les forces de l'ordre.

«Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos !», «tout le monde déteste Eric Zemmour», ou encore «Massilia Massilia antifascista !» : quelque 200 personnes, pour la plupart vêtues de noir et cachant tout ou partie de leur visage, ont scandé des slogans sous les fenêtres de ce local, situé au deuxième étage d'un immeuble proche du stade Vélodrome.

Un cordon de CRS séparait les manifestants de l'entrée du bâtiment.

Plus de 11% à Marseille lors de la présidentielle

«L'extrême-droite est aujourd'hui en pleine ascension. Malgré l'image faussement respectable qu'elle essaie de se donner, le projet reste le même : face à cela, il est vital d'opposer une résistance large et déterminée partout où elle tente de s'implanter», ont expliqué plusieurs organisations dans un tract diffusé aux passants et automobilistes bloqués.

Parmi les signataires du document figuraient plusieurs organisations syndicales (Solidaires, FSU), politiques (La France Insoumise Marseille et le NPA) ou encore des associations comme Extinction Rébellion ou SOS Racisme.

«Marseille est une ville avec une tradition cosmopolite et antifasciste, avec notre action ce soir nous voulions leur montrer qu'ici on tient aux notions de générosité et de solidarité», a expliqué à l'AFP Maxime Picard, secrétaire départemental de Solidaires finances publiques.

Parmi les invités conviés à la soirée d'inauguration figuraient le sénateur ex-RN Stéphane Ravier, aujourd'hui passé chez Reconquête!, et Stanislas Rigault, président de Génération Z, le mouvement des jeunes du parti.

«On ne s'attendait pas à ce que cela éveille autant de contestation, [...] mais je mets cela sur le compte de la contestation sociale actuelle, ce n'est qu'une passade», a réagi auprès de l'AFP l'initiateur de la soirée d'inauguration, Jean-Marc Grafféo, ancien candidat marseillais de Reconquête! aux législatives.

Au premier tour de l'élection présidentielle 2022, Eric Zemmour avait recueilli 11,10% de suffrages dans la cité phocéenne, contre 7,07% dans la France entière.