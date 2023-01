Dieudonné autorisé à se produire à Compiègne après suspension d'un arrêté d'interdiction municipal

Dieudonné pourra jouer à Compiègne ce 27 janvier. L'humoriste controversé a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif d'Amiens qui, au nom de la liberté d'expression, a suspendu l'arrêté du maire de la commune de l'Oise.

Après ses excuses présentées à la communauté juive il y a deux semaines, l'humoriste controversé Dieudonné va-t-il à nouveau pouvoir se produire en France après des années d'interdictions en série ? France 3 Régions Hauts-de-France rapporte que le tribunal administratif d'Amiens a décidé de suspendre l'arrêté municipal pris pour interdire une représentation de Dieudonné à Compiègne.

En revanche, le spectacle qu'il avait prévu le 26 janvier à Amiens n'a pas pu se tenir en raison d'un arrêté, signé la veille par la maire Brigitte Fouré, pour l’interdire.

«Pas de risque de trouble à l'ordre public», estime le tribunal

L'humoriste controversé pourra donc se produire ce 27 janvier à Compiègne. «Aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l’ordre public, le maire de Compiègne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion», a estimé le tribunal dans une ordonnance du 26 janvier.

La municipalité a dit prendre acte de cette décision et a annoncé qu'elle ne ferait pas appel. Elle avait déjà fait annuler deux spectacles de Dieudonné par des arrêtés pris en 2019 et en 2022. France 3 rappelle que l'humoriste avait alors contourné ces interdictions en se produisant devant environ 400 personnes dans le jardin d’une habitante d’Arsy, à l’ouest de Compiègne et dans un bus à Moyvillers (Oise), devant une trentaine de personnes.

Depuis 20 ans au cœur de polémiques liées à des propos et sketchs jugés antisémites, l'humoriste franco-camerounais s'est vu interdire l'accès à de nombreuses salles de spectacle, bannir des réseaux sociaux et a été condamné pour ce motif à plusieurs peines. La justice a aussi rendu plusieurs décisions à son encontre dans des affaires d'injures proférées envers des fonctionnaires et des élus, dont le maire de Nice Christian Estrosi. Il a également été condamné pour avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles. Le 10 janvier, il a décidé de présenter ses excuses à la communauté juive dans une lettre publiée par Israël Magazine. Une initiative qui avait surpris à la fois ses soutiens et ses détracteurs dont beaucoup doutaient de la sincérité de sa démarche.