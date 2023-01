«Tous à Paris» : les Gilets jaunes de retour dans la capitale le 7 janvier

Divers groupes de Gilets jaunes ont appelé à manifester à Paris et défileront depuis la place de Breteuil vers Bercy, où se situe le ministère de l'Economie, pour protester notamment contre la réforme des retraites, l'inflation et la pauvreté.

La manifestation des Gilets jaunes prévue le 7 janvier à Paris a été déclarée en préfecture et le parcours du cortège a été diffusé sur les réseaux sociaux, comme le rapporte entre autres La Dépêche. Le cortège partira de la place de Breteuil (VIIe et XVe arrondissements) à 14h pour prendre la direction de Bercy (XIIe arrondissement), en passant par la place Denfert-Rochereau (XIVe arrondissement) et la place d'Italie (XIIIe arrondissement).

Appel Gilets Jaunes à manifester à Paris le 7 janvier.



inflation, salaires trop bas, Réforme des Retraites, utilisations du 49-3, Réduction de la durée d'indemnisation chomage, énergie, carburants..



RDV dès 11h00 place de Breteuil

Départ 14h00



Différents comptes ont appelé sur les réseaux sociaux à rejoindre la mobilisation contre les réformes menées par le gouvernement, dont celle des retraites et de l'assurance-chômage. Le pouvoir d'achat, l’inflation, la pauvreté ou encore la «casse des services publics» font aussi partie des motifs de colère invoqués.

Alors que les mouvements sociaux menacent de reprendre face à l'inflation, les réformes du chômage et des retraites, le gouvernement et les médias nous abreuvent de nouvelles vagues covid!



Ne tombons plus dans le panneau !



Tous ensemble le 7 janvier ! ✊

L'ampleur du mouvement, difficile à prévoir dans un contexte difficile, sera surveillée de près par le gouvernement, qui s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites le 10 janvier. Si la capitale apparaît comme un incontournable point de rassemblement pour certains, des comptes plus ou moins suivis ont également appelé à se mobiliser d'un bout à l'autre du territoire.

Pour rappel, le mouvement des Gilets jaunes a pris forme fin 2018 en opposition à une hausse de la taxation des carburants, à travers des rassemblements hebdomadaires autour des ronds-points, devenus emblématiques du mouvement, ainsi que des manifestations importante en milieu urbain. D'autres sujets, comme la démocratie directe avec le «RIC» (référendum d'initiative citoyenne) ou le coût général de la vie, ont par la suite émergé. Le mouvement, notamment marqué par le nombre de blessés lors de heurts avec les forces de l'ordre en marge de certaines manifestations, a connu une forte mobilisation durant ses premiers mois, avant que la participation aux défilés ne diminue progressivement.