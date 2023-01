Bayrou, Castaner, Ferrand: des Légions d'honneur de «copinage», s'indignent des opposants politiques

Plusieurs personnalités politiques ont fait part de leur ire après l'annonce de la distinction d'anciens ministres d'Emmanuel Macron à la Légion d'honneur, y voyant une décoration pour «copinage» davantage que pour services rendus à la nation.

Parue au Journal officiel ce 1er janvier, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur – la plus élevée des distinctions nationales françaises – a récompensé 340 personnes œuvrant «au service de la nation», a fait savoir la Grande chancellerie dans un communiqué.

Si les ministres et parlementaires en exercice ne peuvent être nommés, plusieurs anciens ministres d'Emmanuel Macron ont toutefois été distingués : Nicole Belloubet a été promue commandeur ; Muriel Pénicaud, François Bayrou (actuel Haut-commissaire au plan) et Frédérique Vidal ont été promus officiers ; Christophe Castaner, Emmanuelle Wargon et Richard Ferrand ont quant à eux été faits chevaliers.

La retraite à 65 ans pour le peuple, les privilèges pour les copains

Autant de nominations qui ont suscité de vives critiques, des personnalités politiques de droite comme de gauche estimant qu'elles ne relevaient que du «copinage» des anciens ministres avec le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

«En macronie, l’année 2023 démarre par un nouvel épisode de copinage. Emmanuel Macron vient de décerner la Légion d’honneur à Bayrou, Castaner et Ferrand. La retraite à 65 ans pour le peuple, les privilèges pour les copains», a ainsi commenté le député de la Nupes Thomas Portes.

En macronie, l’année 2023 démarre par un nouvel épisode de copinage. Emmanuel Macron vient de décerner la légion d’honneur à Bayrou, Castaner et Ferrand. Le retraite à 65 ans pour le peuple, les privilèges pour les copains. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 1, 2023

«Pour 2023, je vous souhaite également de devenir copain avec le président. Ça permet de trouver un boulot, ou une légion d'honneur. Sans trop se casser la tête», a écrit son son collègue, Damien Maudet.

Pour 2023, je vous souhaite également de devenir copain avec le président. Ça permet de trouver un boulot, ou une légion d'honneur. Sans trop se casser la tête.https://t.co/NMvk7R26Qw — Damien Maudet (@damienmaudt) January 1, 2023

Pour le président des Patriotes Florian Philippot, les Légions d’honneur de Richard Ferrand, Christophe Castaner et François Bayrou sont des «Légions du copinage». «Ces trois-là n’ont rien fait pour la France, à part connaître [Emmanuel] Macron ! Quelle honte !», a-t-il tempêté sur Twitter.

Légion d’honneur pour Richard Ferrand, Castaner et Bayrou ce 1er janvier !



Légion du copinage oui ! Ces 3 là n’ont rien fait pour la France, à part connaître Macron !

Quelle honte ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 1, 2023

«Comme le dit Brassens, "les copains d'abord" !», a renchéri l'eurodéputé et président d'honneur de Reconquête Gilbert Collard.

La légion des copains : Richard Ferrand, Castaner et Bayrou reçoivent la Légion d’honneur : comme le dit Brassens, "les copains d'abord" ! 🤢

Src : Cnews

Images : INAhttps://t.co/iFJv5XFemUpic.twitter.com/Fwx7Ovaa3U — Gilbert Collard (@GilbertCollard) January 1, 2023

L'année passée, la nomination de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn – pourtant mise en cause pour sa gestion de la crise sanitaire en 2020 – au grade de chevalier de la Légion d'honneur avait déjà été très critiquée. Six mois plus tard, l'ancien ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, qui venait d'être sèchement battu aux législatives, était lui promu au grade d'officier. Jean Castex, Jean-Yves Le Drian ou encore Florence Parly avaient aussi été récompensés.