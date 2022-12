Conflit social : annoncé dans la presse, le bénéfice record de la SNCF pour 2022 passe mal à gauche

Alors que selon plusieurs médias, la SNCF clôture 2022 avec un profit historique de 2,2 milliards d'euros, des élus de gauche ont soutenu le bien-fondé de la récente grève des contrôleurs et plus largement une meilleure rémunération des salariés.

La SNCF a enregistré un bénéfice record de 2,2 milliards d'euros sur l'année 2022, selon des informations du Parisien confirmées par Franceinfo. Il s'agit du profit le plus important de l'entreprise ferroviaire depuis 2017 (1,5 milliards d'euros).

La direction de la SNCF n'a ni confirmé ni infirmé ce chiffre, rappelant que les résultats consolidés du groupe seront publiés fin février. Bercy s'est également refusé à tout commentaire.

Or, malgré des résultats visiblement exceptionnels, une grande partie du bénéfice ne sera pas reversée aux cheminots et ne se répercutera pas sur le prix des billets, selo Franceinfo. A ce titre, la compagnie avait déjà annoncé en novembre une hausse des tarifs de 5% en moyenne et ce à partir du 10 janvier 2023.

En effet, depuis 2018 la SNCF reverse 60% de ses profits pour moderniser son réseau ferroviaire. L'entreprise devra également ajuster ses dépenses énergétiques qui s'élèveront à 3,3 milliards d'euros sur l'année 2023, selon Franceinfo.

A gauche, le compte n'y est pas

La divulgation de ce chiffre survient alors que l'entreprise est secouée par des mouvements de grèves engagés par plusieurs catégories de personnels. La SNCF vient notamment d'éviter une nouvelle grève des contrôleurs pendant le week-end du Nouvel An, après un week-end de Noël perturbé, grâce à un accord prévoyant une hausse des primes, des embauches et une meilleure reconnaissance du métier.

Mais à gauche, le compte n'y est pas. La divulgation des profits de la SNCF dans ce contexte social tendu n'a pas manqué de faire réagir plusieurs responsables politiques.

«Mais il a fallu attendre que ce soit le chaos à Noël pour lâcher 38€ d’augmentation par mois aux contrôleurs», s'offusque sur Twitter Manuel Bompard, député de La France Insoumise.

Mais il a fallu attendre que ce soit le chaos à Noël pour lâcher 38€ d’augmentation par mois aux contrôleurs. https://t.co/mF3nfIsTjy — Manuel Bompard (@mbompard) December 27, 2022

Son collègue, David Guiraud, député de la 8e circonscription du Nord, a apporté son soutien aux contrôleurs. «On va se diviser et se faire piétiner encore longtemps? » se questionne-t-il.

La SNCF a pris 2,2 Milliards € de bénéfices en 2022 mais il y a des gens assez naïfs (ou complices) pour crier que les contrôleurs avaient tort de faire grève pour avoir OSÉ demander plus que 38€ par mois d’augmentation. On va se diviser et se faire piétiner encore longtemps ? — David Guiraud (@GuiraudInd) December 27, 2022

Toujours au sein de LFI, Thomas Portes accuse la direction de l'entreprise d'avoir tout fait «pour cacher ce chiffre» et ce alors que «les salaires des cheminots ont été gelés pendant 8 ans».

Après l'annonce du bénéfice record de la SNCF, le cheminot et militant marxiste Anasse Kazib appelle pour sa part à une «une grève massive pour les salaires !».

Une fin de grève pour le moins étrange, qui arrive quand la SNCF annonce un record historique de bénéfice, 2,2 milliards grâce au travail des cheminots, mais la direction augmente les salaires de 2% pour 2023. Nous devons imposer une grève massive pour les salaires ! pic.twitter.com/Swl75U5JOh — Anasse Kazib (@AnasseKazib) December 27, 2022

«Ce résultat financier historique a été obtenu "dans la douleur" de conditions de travail toujours plus dégradées pour le personnel de la production, alors oui, plus que jamais, cet argent est bien celui des cheminot[s]», a déclaré le syndicat SUD-Rail dans un communiqué, commentant l'article du Parisien.

Pour le syndicat Force ouvrière de l'Essonne «ces résultats posent question et confortent les revendications salariales et le maintien du régime de retraite», a-t-il twitté.