Marche blanche à Paris en hommage aux victimes de l'attaque contre des Kurdes

Une marche blanche est organisée ce 26 décembre à Paris pour rendre hommage aux trois personnes tuées et aux trois autres blessées quelques jours plus tôt dans une attaque aux abords d'un centre culturel kurde de Paris.

Le 23 décembre, un homme de 69 ans a ouvert le feu devant un centre culturel kurde du Xème arrondissement, tuant trois personnes. Il a reconnu en garde à vue avoir voulu tuer des étrangers. Il doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen.

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d'arme, selon le parquet, qui précise avoir requis le placement en détention provisoire du suspect.