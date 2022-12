Coupure d'électricité dans plusieurs arrondissements de Paris

Une coupure d'électricité est survenue dans le centre et le sud-est de la capitale, le soir du 8 décembre. Selon le maire de Paris Centre, vers 22h45, Enedis avait pu remettre en service la plupart des sites «mais pas encore partout».

«Suite à une avarie survenue vers 22h15, des foyers sont actuellement privés d’électricité dans le sud-est parisien», a tweeté le Réseau de transport d'électricité (RTE) le 8 décembre vers 23h. «Toutes les équipes de [RTE Ile-de-France-Normandie] sont mobilisées pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.

#coupure

Suite à une avarie survenue vers 22h15, des foyers sont actuellement privés d’#électricité dans le sud-est parisien. Toutes les équipes de @RTE_idfn sont mobilisées pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. pic.twitter.com/XGCJsNx5jG — RTE en IDF-Normandie (@RTE_idfn) December 8, 2022

Plus tôt dans la soirée, diverses sources avaient fait état d'une coupure dans le centre de la capitale. «Entre 22h21 et 22h35 ce jeudi [8 décembre], l'électricité dans de nombreux quartiers de la capitale a cessé de fonctionner», avait ainsi rapporté CNews. D'après ce média, Enedis (Gestionnaire du réseau public d'électricité en France) a fait état de 75 rues touchées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues dans le 3e et 34 rues dans le 5e arrondissement – soit des arrondissents centraux.

De même, plusieurs journalistes avaient tweeté au sujet d'une coupure dans le centre de Paris, images à l'appui.

Coupure d’électricité pendant 14 minutes dans le centre de Paris… pic.twitter.com/R7LEx2wiNR — Lisa Hadef (@lisahadef) December 8, 2022

A 22h42, le maire de Paris Centre Ariel WEIL a confirmé que des coupures d’électricité avaient eu lieu dans les 4e et 5e arrondissements. «Enedis a pu remettre en service la plupart des sites mais pas encore partout», a-t-il affirmé dans la foulée.

Des coupures d’électricité viennent d’avoir lieu dans les 4e et 5e arrondissements. @enedis a pu remettre en service la plupart des sites mais pas encore partout. Je pensais pas que ce serait aussi rapide les délestages ! — Ariel Weil (@ArielWeilT) December 8, 2022

Comme le relève l'AFP, cette panne survient alors qu'il est depuis quelques jours beaucoup question en France d'éventuelles coupures temporaires, qui seraient décidées, à l'avance, si le réseau venait à entrer en trop grande tension du fait du froid sur fond de faible disponibilité du parc nucléaire. L'«avarie» de ce 8 décembre, selon l'agence de presse, n'entre pas dans ce contexte.