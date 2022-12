Appartements, tableaux, montres, bateaux... : le patrimoine des membres du gouvernement révélé

La HATVP a publié sur son site les déclarations de patrimoine de tous les membres du gouvernement Borne. Entre appartements, joaillerie, voitures de luxe ou encore produits financiers... RT France revient sur ce que détiennent les ministres.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu publique, le 2 décembre sur son site, les déclarations de patrimoine des 43 membres du gouvernement Borne. Parmi celles-ci, on trouve de nombreux appartements en France comme à l'étranger, des assurances-vie mais également des tableaux de valeur, des montres, des bijoux ou encore des véhicules de luxe. RT France fait le point sur les possessions des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat.

Elisabeth Borne : des appartements en Ile-de-France et plusieurs assurances-vie

D'après sa déclaration de patrimoine, le Premier ministre Elisabeth Borne détient deux appartements : un de 68 mètres carrés à Paris acquis en 2008 ainsi qu'un dans les Hauts-de-Seine, acheté en 2015, pour une valeur totale de 1,29 million d'euros.

L'ancienne patronne de la RATP a également trois comptes d'assurance-vie pour une valeur totale de 257 719 euros ainsi que trois plans d'épargne en actions (PEA) pour plus de 19 000 euros. Elle détient actuellement sur ses différents comptes courants et d'épargne plus de 91 000 euros.

Elle doit encore rembourser à la banque 57 135 euros pour un prêt consenti en 2015 et qui a servi à financer un investissement locatif.

Gabriel Attal : plus d'un million d'euros d'assurances-vie

Si le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, ne déclare aucune propriété immobilière, il détient deux assurances-vie pour un montant de 1 461 990 euros et dispose de 131 571 euros sur des différents comptes d'épargne et courants. Il a également contracté un «crédit de trésorerie» de 670 000 euros en 2017 auprès de la Société Générale.

Dupond-Moretti : Rolex, bateau et appartement à l'étranger

La déclaration auprès de la HATVP de l'ancien avocat, désormais ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est longue de 10 pages. On y trouve notamment plusieurs appartements, à Paris, dans le Nord, en Corse, des terres agricoles dans les Pyrénées-Orientales, ou encore une maison de 300 mètres carrés dans les Alpes-Maritimes, acquise en 2018 pour un montant de 1 550 000 euros.

Il est par ailleurs propriétaire d'un appartement de 37 mètres carrés en Italie, d'une valeur de 125 000 euros (dont il détient 50%).

Eric Dupond-Moretti a également plusieurs assurances-vie d'une valeur totale de 172 728 et bénéficie sur ses différents comptes d'épargne et courants personnels de 595 799 euros.

Mais ce n'est pas tout, «Acquittator» détient également une Rolex Daytona d'une valeur de 13 000 euros ainsi qu'un «chronomètre souverain» de la marque Journe expertisé à 25 000 euros, mais également un bateau acheté en 2014 pour 26 500 euros, deux Harley Davidson (18 000 et 23 815 euros) ainsi qu'une Bentley estimée à 55 000 euros.

Il est à noter qu'Eric Dupond-Moretti a contracté quatre prêts (dont un à un membre de sa famille) dont il doit encore rembourser 1 130 432 euros.

Laurence Boone : PEA, assurances-vie et stock-options

L'économiste Laurence Boone, nommée Secrétaire d'Etat chargée de l'Europe en juillet dernier, est propriétaire à 50% d'un appartement de 184 mètres carrés à Paris acheté en 2008 pour un montant de 1 900 000 euros.

Elle bénéficie également d'un PEA au Crédit mutuel pour 405 237 euros ainsi que de nombreuses assurances-vie pour 1 057 653 euros mais détient également 378 188 euros sur ses comptes courants et d'épargne.

Enfin, Laurence Boone possède pour 492 184 euros de stock-options chez l'assureur Axa.

Oudéa-Castéra : 469 mètres carrés à Paris, actions et pendentif

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra détient 10% d'une maison de 469 mètres carrés située dans la capitale. Elle possède par ailleurs plus de 90 000 actions chez Axa (1 958 139 euros) et 41 000 actions Carrefour (694 540 euros).

Concernant ses assurances-vie, elle déclare six comptes pour une valeur totale de 2 359 609 euros et bénéficie de 245 466 euros sur ses comptes courants et d'épargne.

Elle fait également valoir l'acquisition d'un pendentif d'une valeur de 12 600 euros.

Le Maire : lithographies, tableaux et mobilier

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire ne déclare aucune assurance-vie ou instruments financiers mais note posséder des «lithographies et tableaux» qui, selon son «évaluation personnelle», ont une valeur de 15 000 euros ainsi qu'une commode qui toujours d'après son «évaluation personnelle» serait estimée à 10 000 euros.

Il détient par ailleurs 119 958 sur ses comptes courants et d'épargne.

Pannier-Runacher : assurances-vie, comptes d'épargne et tableau de valeur

Récemment mise en cause pour les parts détenues par ses enfants dans une société non mentionnée dans sa déclaration d'intérêt et dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, déclare elle aussi un tableau expertisé à 30 000 euros.

Elle bénéficie en outre de 392 691 euros sur une assurance-vie et de 1 078 235 sur ses comptes courants et d'épargne.

Firmin Le Bodo : Art, instruments financiers et assurances-vie

Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention depuis juillet, est également amatrice d'art puisqu'elle déclare deux tableaux valant 11 000 et 13 000 euros.

En outre, elle assure avoir pour 763 13 euros d'instruments financiers divers et pour 2 812 410 euros d'assurances-vie.

Lescure : de nombreux comptes à l'étranger

Enfin, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie qui a lui aussi intégré le gouvernement en janvier, possède 6 comptes à l'étranger, tous au Canada, pour une valeur totale de 1 404 680 euros.

Sur ses autres comptes courants et d'épargne il dispose de 27 616 euros.

Cayeux : une démission après un désaccord avec la HATVP

La déclaration de Caroline Cayeux, ministre déléguée aux Collectivités locales, n'est pas disponible sur le site de la HATVP et pour cause : celle-ci a démissionné du gouvernement le 28 novembre après un désaccord avec l'autorité administrative.

La HTVP a saisi la justice le lendemain pour «une évaluation mensongère» de son patrimoine mais également pour «fraude fiscale», ce que l'ancienne ministre conteste.

Alexis Le Meur