Besançon : la statue controversée de Victor Hugo recouverte de peinture blanche, la mairie condamne

L'effigie de l'écrivain, dont le visage est passé du blanc au noir après une restauration polémique, a été maculée de peinture blanche. La mairie de Besançon a dénoncé un acte de «vandalisme» et a décidé de porter plainte.

La couleur noire retenue pour la restauration de la statue de Victor Hugo à Besançon (Doubs) n'a manifestement pas été au goût de tous : le visage de l'écrivain a été recouvert de peinture blanche le 21 novembre, en écho direct à la polémique autour de cette nouvelle version de l'œuvre, relayée par plusieurs médias nationaux.

«La statue de Victor Hugo par Ousmane Sow, qui était en cours de rénovation, a été vandalisée», a dénoncé la ville de Besançon, qui a annoncé porter plainte contre cet «acte intolérable».

Depuis sa révélation le 18 novembre, la statue du célèbre écrivain a déchaîné les passions en raison de la couleur de sa peau, différente de celle de la statue initiale avant l'usure de sa patine. La veuve de l'artiste et l'ancien maire de Besançon ont mis en cause une restauration qui n'aurait pas respecté les intentions originales du créateur Ousmane Sow, ce qu'a contesté l'équipe municipale écologiste. Certaines personnalités de droite y ont vu une volonté délibérée de la mairie, faisant écho aux polémiques passées sur le blackface et les attaques sur les statues de personnages historiques, un des modes d'action des activistes woke.

L'ancien ministre et député Philippe de Villiers, entre autres, a dénoncé un choix de la municipalité Europe Ecologie-Les Verts effectué selon lui «dans le seul souci de rejoindre la mode du progressisme ambiant», et a déploré que «la blanchité littéraire [devienne] un délit».

Décédé en 2016, Ousmane Sow a été le premier artiste noir à entrer à l'Académie française des beaux-arts. Il a désormais une place à son nom à Paris et une rue à Besançon. En 2019, la maire de Paris Annie Hidalgo a inauguré une de ses sculptures en bronze, le Couple de lutteurs corps à corps, sur la place de Valois à proximité du Louvre.